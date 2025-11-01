『アナと雪の女王』の総柄デザイン！ベルメゾン ディズニー「サロペット風セットアップ」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、上下別々に着られてコーデが楽しくなる、ディズニーデザイン「サロペット風セットアップ」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「サロペット風セットアップ」アナと雪の女王
© Disney
価格：4,990円（税込）
サイズ：100、110、120、130、140
素材：＜織物＞綿100％（コーデュロイ）
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
『アナと雪の女王』デザインのセットアップ。
サロペット風なのがオシャレで、Tシャツはもちろん冬はニットの上に着てもOK◎
セットアップなのでいろいろなコーディネートが楽しめるのも魅力的！
© Disney
上下別々で着られるので、お手持ちのアイテムと合わせてガーリーにもカジュアルにも着こなせます。
ネイビーを基調とした落ち着いた色合いなので着回し力もバツグン☆
© Disney
一面に「エルサ」、「オラフ」、お花や雪の結晶などの総柄がデザインされ、すべてシルエットで表現されているのもポイント。
トップスもパンツも後ろ側がゴム仕様になっています。
© Disney
肩ひもはボタン3つ付きで長さ調整も可能！
© Disney
パンツ右側にはポケットも付いています。
© Disney
＜素材アップ＞
身生地はやわらかな綿100％コーデュロイ素材を使用。
しっかりとした生地で上品な雰囲気です。
『アナと雪の女王』の世界観たっぷり。
上下別々に着られてコーデが楽しくなる、ディズニーデザイン「サロペット風セットアップ」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！
