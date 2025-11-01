ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、上下別々に着られてコーデが楽しくなる、ディズニーデザイン「サロペット風セットアップ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「サロペット風セットアップ」アナと雪の女王

© Disney

価格：4,990円（税込）

サイズ：100、110、120、130、140

素材：＜織物＞綿100％（コーデュロイ）

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『アナと雪の女王』デザインのセットアップ。

サロペット風なのがオシャレで、Tシャツはもちろん冬はニットの上に着てもOK◎

セットアップなのでいろいろなコーディネートが楽しめるのも魅力的！

© Disney

上下別々で着られるので、お手持ちのアイテムと合わせてガーリーにもカジュアルにも着こなせます。

ネイビーを基調とした落ち着いた色合いなので着回し力もバツグン☆

© Disney

一面に「エルサ」、「オラフ」、お花や雪の結晶などの総柄がデザインされ、すべてシルエットで表現されているのもポイント。

トップスもパンツも後ろ側がゴム仕様になっています。

© Disney

肩ひもはボタン3つ付きで長さ調整も可能！

© Disney

パンツ右側にはポケットも付いています。

© Disney

＜素材アップ＞

身生地はやわらかな綿100％コーデュロイ素材を使用。

しっかりとした生地で上品な雰囲気です。

『アナと雪の女王』の世界観たっぷり。

上下別々に着られてコーデが楽しくなる、ディズニーデザイン「サロペット風セットアップ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！

