◇秋季高校野球中国大会 崇徳１０―０倉敷商（2025年11月1日 ユーピーアールスタジアム）

崇徳（広島2位）が8回コールド勝ちで中国大会の決勝進出を決めた。

中国地区の来春センバツ一般選抜枠は「2」で、1993年春以来33年ぶりのセンバツ出場が有力となった。

初回、倉敷商（岡山1位）の守備陣が整わない隙に速攻。2安打2盗塁に2四球を絡めて2点を先制した。

打線は8回に無死満塁のチャンスをつくると一挙8点を挙げて突き放した。

先発の徳丸凜空投手（2年）は3回2死まで走者を出さない完ぺきな立ち上がり。その後も左腕から切れのあるスライダーを武器に圧巻の内容で3安打“完封”した。

主将の新村瑠聖捕手（2年）は「中国大会の頂点を目指してやてきた。彼（徳丸）はピンチになれほどギアが上がる」と頼もしげだった。

1976年春に全国優勝した崇徳。今秋のドラフト会議でOBの竹丸和幸（鷺宮製作所）が巨人から1位指名を受けた。

33年ぶりの中国大会決勝の相手は高川学園（山口4位）で、こちらはOBの立石正広（創価大）が阪神1位指名。巨人と阪神の“ドラ1”母校対決となった。

▼崇徳・藤本誠監督 OBの皆さまの悲願だったと思う。オール崇徳で勝ち取った勝利だと思います。

▼崇徳・徳丸 今日はスライダーでカウントが取れなかったので直球で押していこうと思った。夏の広島大会決勝で9回2死から負けて、野球人生で一番悔しかった。あの経験があったかた今の自分があると思います。（竹丸の1位指名に）自分もプロの世界に行きたいと思っている。竹丸さんの1位は自分のモチベーションにもなりました。