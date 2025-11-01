セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2025年10月30日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミッキー&フレンズ ベーシックマスコット」を紹介します☆

セガプライズ ディズニー「ミッキー&フレンズ ベーシックマスコット」

登場時期：2025年10月30日より順次

サイズ：全長約8×7×11cm

種類：全4種（ミニーマウス、ドナルドダック、ミッキーマウス、プルート）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズが展開するディズニーキャラクターグッズに、「ミッキー&フレンズ」のかわいいマスコットが、ベーシックなデザインで登場。

「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「ドナルドダック」「プルート」が、それぞれお馴染みの衣装を着たマスコットとして展開されます☆

ミニーマウス

水玉模様のワンピースに、赤いリボンを合わせた「ミニーマウス」

黄色い靴がアクセントになった、ベーシックなコーディネートのマスコットです☆

ドナルドダック

爽やかなスタイルの「ドナルドダック」

青を基調とした水兵服と帽子に、赤い蝶ネクタイがアクセントになっています。

ミッキーマウス

赤のボトムに黄色い靴が目を引く、ベーシックな「ミッキーマウス」

お家に飾るのはもちろん、お出かけにも連れて行きやすいサイズです。

プルート

おすわりポーズがかわいい「プルート」のマスコット。

ちらりと舌をのぞかせた表情も愛嬌たっぷりです！

ベーシックなスタイルで表現した「ミッキー＆フレンズ」のマスコット。

セガプライズの「ミッキー&フレンズ ベーシックマスコット」は、2025年10月30日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

