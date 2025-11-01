全部集めたくなるミッキー・ミニー・ドナルド・プルート！セガプライズ ディズニー「ミッキー&フレンズ ベーシックマスコット」
セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2025年10月30日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミッキー&フレンズ ベーシックマスコット」を紹介します☆
セガプライズ ディズニー「ミッキー&フレンズ ベーシックマスコット」
登場時期：2025年10月30日より順次
サイズ：全長約8×7×11cm
種類：全4種（ミニーマウス、ドナルドダック、ミッキーマウス、プルート）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガプライズが展開するディズニーキャラクターグッズに、「ミッキー&フレンズ」のかわいいマスコットが、ベーシックなデザインで登場。
「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「ドナルドダック」「プルート」が、それぞれお馴染みの衣装を着たマスコットとして展開されます☆
ミニーマウス
水玉模様のワンピースに、赤いリボンを合わせた「ミニーマウス」
黄色い靴がアクセントになった、ベーシックなコーディネートのマスコットです☆
ドナルドダック
爽やかなスタイルの「ドナルドダック」
青を基調とした水兵服と帽子に、赤い蝶ネクタイがアクセントになっています。
ミッキーマウス
赤のボトムに黄色い靴が目を引く、ベーシックな「ミッキーマウス」
お家に飾るのはもちろん、お出かけにも連れて行きやすいサイズです。
プルート
おすわりポーズがかわいい「プルート」のマスコット。
ちらりと舌をのぞかせた表情も愛嬌たっぷりです！
ベーシックなスタイルで表現した「ミッキー＆フレンズ」のマスコット。
セガプライズの「ミッキー&フレンズ ベーシックマスコット」は、2025年10月30日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆
