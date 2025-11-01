¡Ú¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼S¡Û¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Ò¥ë¡¡Á¯¤ä¤«¤Ë´Ö¤ò³ä¤Ã¤Æ½Å¾Þ½éV¡¡C¥Ç¥à¡¼¥í¡Ö¤¤¤¤µÓ¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡2ºÐÌÆÇÏ¸ÂÄê¤ÎG3¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼S¡×¤Ï2Æü¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ë½ÐÁö¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡ÊÉã¥ê¥ª¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¤òÈ¾·»¤Ë»ý¤Ä1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Ò¥ë¡Ê»Í°Ì¡¢Éã¥µ¡¼¥È¥¥¥ë¥Ê¡¼¥ê¥¢¡Ë¤¬¸åÊýÄÉÁö¤«¤éÇÏ·²¤ò³ä¤Ã¤Æ»Ä¤ê100¥á¡¼¥È¥ëÉÕ¶á¤ÇÀèÆ¬¤ËÎ©¤Á1Ãå¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼3ÁöÌÜ¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡1Æü¤«¤éÃ»´üµ³¼êÌÈµö¤Çµ³¾è¤·¤Æ¤¤¤ë°È¾å¤Î¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ç¥à¡¼¥í¡Ê33¡Ë¤ÏºòÇ¯¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡Ê¥¹¥¿¥Ë¥ó¥°¥í¡¼¥º¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÄÌ»»15²óÌÜ¤Î½Å¾Þ¾¡¤Á¡£´ÉÍý¤¹¤ë»Í°ÌÍÎÊ¸»Õ¡Ê52¡Ë¤ÏÉÜÃæÌÆÇÏS¡Ê¥»¥¥È¥Ð¥¤¡¼¥¹¥È¡Ë°ÊÍèº£Ç¯2²óÌÜ¤Î½Å¾ÞV¤ÇÄÌ»»6²óÌÜ¡£¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼SÀ©ÇÆ¤Ï2023Ç¯¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥Ç¥¤°ÊÍè2²óÌÜ¡£¤Ê¤ª»Í°Ì»Õ¤Ïµ³¼ê»þÂå¡¢1996Ç¯¤ÎÂè1²ó¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼S¤ò¥·¡¼¥º¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ÇÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡É¡º¹¤Î2ÃåÁè¤¤¤Ï10ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥«¥ê¥¹¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢3Ãå¤ÏÉðËµ³¾è¤Î3ÈÖ¿Íµ¤¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥Ï¥Ã¥±¥¤¡£3Ï¢Ã±¡ã2¡ä¡ã8¡ä¡ã7¡ä¤Ï3Ëü3280±ß¡Ê107ÈÖ¿Íµ¤¡Ë¡£¤À¤Ã¤¿
¡¡¢§C¡¦¥Ç¥à¡¼¥í¡¡¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¸å¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ä¾Àþ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÇÏ¤Î¿¿¤óÃæ¤òÆÍ¤¤¤ÆÇÏ¤âÈ¿±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¤¤¤µÓ¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¢§»Í°Ì»Õ¡¡3³Ñ¤ÎÊÂ¤Ó¤ÏÀäË¾Åª¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡Ê¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¤¬¡Ë¹²¤Æ¤º¹½¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¸å¤ËµÓ¤òÀäÂÐ»È¤¨¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£