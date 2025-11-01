タレントの井上咲楽さんが、初の発酵レシピ＆エッセイ集「井上咲楽の発酵、きょう何作る？ 何食べる？」出版記念イベントに登壇しました。



レシピは味噌も手作りしている井上家の実家で試作を重ね、家族の協力も経て完成しました。井上さんは“栃木・益子町の実家にはWi-Fiはあるけど、冷房がなくて。今年ようやく導入されたんです”と苦笑い。暑い中、冷感グッズを首に巻き着けながら5時間近く試作づくりに励んだことを明かしました。

面倒に思える塩麹やしょうゆ麹も簡単に作れるとのこと。それを利用することで、こく深く味わいのある料理が簡単にできるレシピ本に仕上がっています。







本の帯には、ご近所さんというお笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきおさんがコメントを寄せたとのこと。井上さんは“ご近所さんなんで、お裾分けをよくし合っている仲なんです”と意外な関係を告白しました。最近も伊達さんから、仙台の名産油揚げをいただいたり、井上さんが梅ジャムをお裾分けしたりと物々交換。“この間、北海道で塩辛を作ったから、それを渡そうと思っています”と語りました。





ただ互いに忙しいため、直接会って手渡すことは無く、家の前に置いていくことが多いとのこと。“(伊達さんの)奥さんから「娘に届けさせたから」と連絡が来ても、まだ娘さんに会ったことが無くて。会いたいけど、奥様が娘さんに「(井上さん)忙しいから、ピンポンしちゃだめよ」って言っているみたいで…”とさみしそう。“いつか伊達さんの家を台所泥棒させてもらって、子どもに人気なオムライスを伊達さんのお子さんにも食べていただきたい”と希望を明かしました。

また、伊達さんからの帯コメントが「本当に自分で作っていたんだね（笑）すげーーーーっ！」となっていることに“信じてなかったんですかね？私も帯があがってきてびっくりしちゃいましたよ。本当に作ってますよ伊達さん！”と念押ししていました。





発酵食品について、“美肌効果を実感します”と語り、“塩麹を作るときは手でこねるんですけど、スベスベになってるんです。苦手な人はビニール手袋してもいいですけど、私は断然、素手でこねています”と美肌の秘訣も明かしてくれました。

【担当：芸能情報ステーション】