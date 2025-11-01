「眠いから、下を触ってよ」運転中に出た“彼氏の本性”に彼女が下した判断は…――仰天ニュース特報
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2023年9月29日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
秋の行楽シーズン、少し足を伸ばしてお出かけを楽しむ人も多くいるのではないでしょうか。車の量も多くなる時期、ドライブ中にさまざまなハプニングに遭遇する人も少なくありません。
以前付き合っていた彼氏との思い出を語ってくれたのは、平田莉々さん（仮名・30歳）。「運転中に急に人格が変わる人は良く聞くけれど……」と平田さんは振り返ります。
◆楽しい旅行の帰り道に渋滞にハマってしまう
ある年のシルバーウィーク、平田さんは彼氏と少し遠くの温泉宿に旅行に出かけました。
「付き合ってまだ3か月の初々しい時期。普段はお互い仕事が忙しくて、なかなか旅行に行けないのですが、連休ということで少し遠くの温泉宿へ車で旅行に行ったんです。旅行はとても楽しくてあっという間の時間でしたし、彼の新たな魅力にも気づけてとてもいい時間でした」
帰り道は連休最終日の夕方ということもあり、案の定渋滞に。途中まで楽しく会話をしていた運転席の彼も、徐々に口数が少なくなっていったそう。
「素敵な宿に泊まったこともあって、二人でかなりはしゃいでしまいました。ワインもたくさんあけて、夜遅くまで宴会ムードになっちゃって。なので、寝不足気味という状況もあって『眠くなったのかな？』と思っていました。過去に、渋滞や運転のストレスで機嫌が悪くなる元カレもいたので、イラついていないかどうかも心配でした」
◆運転中の彼からの“思いもよらぬ依頼”
一向に進む気配のない渋滞と続く沈黙に、ますます息苦しさを感じてしまった平田さん。「眠いよね、運転ごめんね」と一生懸命気を使って話しかけ、お菓子を分けたり音楽を流したりと必死にフォローしていたそうです。すると、思いもよらぬお願いをしてきたのです。
「彼がやっと口を開いたんです。その言葉が『眠いから、下を触ってよ。お願い』でした。まさかの発言に唖然としてしまって」
◆彼の表情が「真剣そのもの」だったから…
突然の意味不明な依頼に、ネタなのか本気なのか分からなくなっていましたが、表情が真剣そのものだったことでさらに動揺してしまいました。
「私は『またまた〜（笑） なに言ってんの！』と笑ってごまかしていました。実際、事故に遭うことも怖かったのでそんなことはできないとはっきりと伝えました。しかし、彼の口調も徐々に強さを増してきて『本当に！お願い！』と、ガチトーンで懇願された時はかなり引きましたね。ズボンを脱ぎだすんじゃないかと（笑）」
◆なんとかサービスエリアで休憩をするものの……
平田さんはとっさにサービスエリアに寄りたいと提案し、車内という狭い空間から脱出することに成功しました。
「彼もすぐにトイレに行っていたので『トイレに行きたくて気を紛らわせていただけかな？』と少し安心しました。その後、おみやげを見たりグルメを食べたりしてさっきまでの出来事をなかったことにしたかったのですが……」
30分近くリフレッシュし、車で帰宅を再開すると……
「そこから帰路につくまで、また『触って』コールがはじまって、そこからはほとんど押し問答状態。私も面倒くさくなってきて、なんとか拒み続けて無事帰宅できました。家に帰った頃には、余計なことに気を使う羽目になり旅の疲れを忘れてしまうほどくたくたに……。
家の近くまで送ってくれたのですが、明らかに不機嫌でした。恐らく、希望に応えなかったことが気に食わなかったのではないでしょうか。私の方も、彼を恋愛対象として見られなくなってしまいすっかり冷めきってしまいました」
旅行の2日後、あっさり別れることにした平田さん。運転時にはどうしても“素”が出やすいといいます。普段なかなか見ることのできない相手の様子を知ることができて、むしろ良かったのかもしれません。
＜TEXT／萩ゆう＞
【萩ゆう】
住むところは中国地方や関西など、全国各地を転々と暮らすWebライター。温泉メディア、女性メディアなどで執筆中。特技はマラソンでフルマラソン3時間ギリの記録をもつ
