青森県出身のタレント王林（27）が1日、ニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜午前1時）にゲスト出演。現在も標準語が話せないと明かした。

東京での仕事が増え始めて5年ほど経つという王林。リスナーから「本当は標準語をしゃべれるのでは？」と疑いのメールが寄せられると、「本当にできないんですよ、私」と説明した。伊達みきおが「王林ちゃんに限っては普段からこうなので。ローソンのコマーシャルもなまってたからね」と補足すると、王林は「『ここだけは商品名だから標準語にしてください』とかも、本当に何が違うのか分かんないんです」と津軽弁と標準語の違いが分からないと苦笑した。

女優として演技の仕事もあるが「全部このまま。なまりのままで」。伊達が「『変えてほしいんですけど』って、あまりない？」と尋ねると、「王林にオファーするなら、その覚悟決めてほしいなって思ってます」と言い切り「なまってる英語の人の役とか、帰国子女でちょっと日本語にくせがあるとか、そういう役ばかりさせてもらってて。何とか成り立ってます」と笑った。

「標準語でオファー来たら？」との質問には「断ります。本当にできないから」と断言していた。