◇国内男子ゴルフ フォーティネット プレーヤーズ カップ 2025（1日、千葉・成田ヒルズカントリークラブ）

選手会が主催する国内男子ゴルフの新規大会・フォーティネット プレーヤーズ カップ 2025の3日目が行われ、佐藤大平選手が単独首位に立ちました。

前半9ホールで4つのバーディーを決めた佐藤選手は、11番でもバーディーを奪うと、続く12番ではグリーン周りからのアプローチでチップインイーグル。そして13番と18番でもバーディーを沈めて、1イーグル・7バーディー・ノーボギーの62で大会3日目を回り、自身初のツアー優勝に向けて4位タイから単独首位に浮上しました。

また2位タイスタートの石川遼選手は、5バーディー・2ボギーでスコアを3つ伸ばしましたが、首位と5打差の5位につけています。

そして賞金ランキング2位の蝉川泰果選手は-9で7位タイ、同3位の金子駆大選手は-13で2位タイとなっています。

▼3日目終了時点の順位1位 佐藤大平 -162位T金子駆大 -13吉田泰基小斉平優和5位 石川遼 -116位 大岩龍一 -107位T細野勇策 -9蝉川泰果