【男子ゴルフ】佐藤大平が初優勝へ単独首位 石川遼スコア伸ばすも5位後退 賞金王争いの金子駆大2位T、蝉川泰果7位T
◇国内男子ゴルフ フォーティネット プレーヤーズ カップ 2025（1日、千葉・成田ヒルズカントリークラブ）
選手会が主催する国内男子ゴルフの新規大会・フォーティネット プレーヤーズ カップ 2025の3日目が行われ、佐藤大平選手が単独首位に立ちました。
前半9ホールで4つのバーディーを決めた佐藤選手は、11番でもバーディーを奪うと、続く12番ではグリーン周りからのアプローチでチップインイーグル。そして13番と18番でもバーディーを沈めて、1イーグル・7バーディー・ノーボギーの62で大会3日目を回り、自身初のツアー優勝に向けて4位タイから単独首位に浮上しました。
また2位タイスタートの石川遼選手は、5バーディー・2ボギーでスコアを3つ伸ばしましたが、首位と5打差の5位につけています。
そして賞金ランキング2位の蝉川泰果選手は-9で7位タイ、同3位の金子駆大選手は-13で2位タイとなっています。▼3日目終了時点の順位
1位 佐藤大平 -16
2位T金子駆大 -13
吉田泰基
小斉平優和
5位 石川遼 -11
6位 大岩龍一 -10
7位T細野勇策 -9
蝉川泰果