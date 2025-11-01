◆米大リーグ ワールドシリーズ第６戦 ブルージェイズ１―３ドジャース（３１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

崖っぷちに立たされたドジャースが、ブルージェイズとの接戦を制して対戦成績を３勝３敗として逆王手をかけた。ドジャースが球団史上初の２年連続ワールドシリーズ制覇を果たすか、１９９３年以来３２年ぶりにブルージェイズが頂点に立つか―。運命の第７戦はあす１１月１日（日本時間２日）にブ軍の本拠地ロジャーズセンター（カナダ・トロント）で行われる。

リリーフ左腕ロブレスキは６回１失点で降板した先発・山本由伸の後を受けて７回に登板し、１回を１安打無失点２奪三振に抑えた。ワールドシリーズ３試合目で計３回２／３を投げて無失点をキープした。

７回２死からクレメントに二塁打を打たれたものの、続くＡ・ヒメネスを空振り三振で抑えた。「その瞬間、とても良い気分だった。明らかに、より大きな熱気があった。とても楽しかった。自分はこういう感じが好きなんだ」とロブレスキ。「理由は分からないけど、この雰囲気が好きなんだ。こういう雰囲気の中でプレーするのは、いわば悪役になるような感じなので、ここでプレーすることが楽しい。とにかくチームのためにプレーしようとすることが自分にとって最も大きいことなんだ。ポストシーズンはチームのためのものだから」と逆転優勝を見据えていた。