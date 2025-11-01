お笑いコンビ・コットンのきょんさん（37）が1日、自身のインスタグラムを更新し、第1子が誕生したことを発表しました。

きょんさんは、今年7月にタレントのまつきりなさん（28）と結婚することを発表。同時にまつきさんが第1子を妊娠していて、秋頃に出産予定であることも明かしていました。

きょんさんは、自身のインスタグラムで、生まれた子供とまつきさんと一緒に写った写真とともに「子きょん誕生日！！！ 母子共に健康です！！ 育児に仕事にがんばります！！ 勉強は相方に教えてもらいます！」と報告しました。

また、まつきさんも自身のインスタグラムを更新し「無事出産が終わりました とってもおだやかで可愛い男の子が一緒に頑張って、元気に産まれてきてくれました！ 周りの方々の応援の声とサポート、そしてなにより夫と母親立ち合いの中で初めてのお産が出来たこと、本当に心強かった 写真は母がたくさん撮ってくれていた... 身体の回復と、今しかない時間を大切に専念させてもらいます！ よし、これからだ！えいえいおー！！！」と、第1子誕生を喜びました。