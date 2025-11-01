１日放送のテレビ朝日系「ワイド！スクランブル サタデー」（土曜・午前１１時半）では、クマ被害による死者数が史上最多となり、「災害級」の事態となっていることを報じた。

この日の番組では、最も被害が著しい秋田県で過去には１２０人いた猟友会の会員が現在３５人まで減少しているという「ハンター不足」の実態や秋田県知事が自衛隊の派遣を要請するなどの現状を取り上げた。

コメンテーターで出演の慶大大学院教授の岸博幸氏は「やっぱり一番の問題は政府の対応が正直遅かったと思うんですね」とまず指摘。

「クマがこれだけ増えたと。当然、地球温暖化のなんらかの影響もあるだろうし、人口減少など構造変化が起きてますから、クマの被害は減らないんですよ。逆に増えておかしくない」と続けると「でも、現状では狩猟免許を持った人しか撃てませんと。これが、そもそもおかしいわけですよ。狩猟免許を持っている人が減ってるし、高齢化してるし、別に安全確保は任務じゃない」と問題提起した。

その上で「本来は警察がしっかりやらなきゃいけないんだけど、狩猟免許を持ってないと撃てない。つまり、従来の延長でこういう対応をするのは無理がある。早く変える必要があるから関係閣僚会議で議論してるのはいいことだし、自衛隊も同様なんですね。派遣は確かに意味があるけど、自衛隊員は撃てないんですよ。ワナをかけるくらいだから。僕はそれじゃ弱いと思ってますんで、世の中変わってきてるんで、抜本的対応をしてほしいですね」と結論づけていた。