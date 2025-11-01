◆国内女子プロゴルフツアー 樋口久子・三菱電機レディス 第２日（１日、埼玉・武蔵丘ＧＣ＝６６９０ヤード、パー７２）

第２ラウンドが行われ、７３位で出た２０２１年大会覇者の渋野日向子（サントリー）は５バーディー、ボギーなしの６７と伸ばし、通算３アンダーの３１位で予選通過を決めた。首位とは８打差。

真っ赤なウェアの渋野は１４番パー４で第２打をバンカーに入れながらもパーセーブすると、１６番パー５は第３打をピンそば７０センチに寄せる好ショットで初バーディーを決めた。カットラインに２打及ばない１オーバーの６４位で前半を終えたが、後半に猛チャージした。

１番で１・５メートルのバーディーパットを外し「顔が地面に埋まるんじゃないかくらいキツかった」と苦笑いを浮かべたが、５、６、７、８番は「ゾーン入ったというか、いい集中力だった」とそれぞれ２〜４メートルに寄せて４連続バーディーをマーク。「いいショットがずっと続いてたので、どこか入ってくれたらと、すごく冷静に５〜８番まで取れた」とかみしめた。

これで国内ツアー３戦連続の予選通過を決めた。多くのギャラリーの声援を受けながらプレーした渋野は「１個ずつバーディーが増えていく度にすごい歓声があがって、『おまたせ！』って感じだった。たくさんパワーをもらった。情けないところばかり見せていたけど、ずっと応援して下さる方もいたし、本当に涙が出そうです。今日のゴルフを台無しにしたくないからこそ、明日も１打１打、集中して頑張りたい」と前を向いた。