¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Û»³ËÜÍ³¿¡¡Âè£·ÀïÅÐÈÄ¤Ï¡Ö¹Ô¤±¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¹Ô¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð±þ±ç¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Ï£³£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±Æü¡Ë¤ËÅ¨ÃÏ¥È¥í¥ó¥È¤Ç¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£×£Ó¡ËÂè£¶Àï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢£¶²ó¤ò£µ°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¡¢£¶»°¿¶£±»Íµå¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó£´¾¡ÌÜ¡Ê£±ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£³¡½£±¤Ç¾¡¤Ã¤ÆÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò£³¾¡£³ÇÔ¤È¤·¡¢µÕ²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î°ìÌä°ìÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡½¡½£¶²ó°Ê¹ß¤â¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤«
¡Ö¤Þ¤¢¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢Á°²ó¥Ô¥ó¥Á¤ÎÆþ¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤òÆÃ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢ÎÉ¤¤Æþ¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤éÄ´»Ò¼«ÂÎ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï¤¿¤á¤Ê¤¬¤é¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤«£¶²ó¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÆ¯¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Ô¥ó¥Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢º£Æü¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤Æ¤¿¤Î¤ÇºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¸òÂå¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á
¡Ö£¶²óÅê¤²½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¼¡¤â¤¦£±¥¤¥Ë¥ó¥°¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¸òÂå¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤Ã¤Æ¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¾¯¤·¥Û¥Ã¤È¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¡½Âè£·Àï¤ÏÃæ·Ñ¤®¤Ç¹Ô¤±¤ë¤«
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¹Ô¤±¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¹Ô¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð±þ±ç¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½£¶²ó¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ï
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¾¯¤·ÎÏ¤¬Æþ¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢¤è¤¯¤Ê¤¤Êý¤ËÄ´»Ò¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç£±²ó¤³¤¦ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍ¾Ê¬¤ÊÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Äã¤¯Äã¤¯¡¢À©µå¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¢¡¢¤¤¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿
¡ÖÁ°²ó¤ËÂ³¤¤¤Æ¤ÎÂÐÀï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÎÂÔ¤ÁÊý¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤É¤¦¤¤¤¦µå¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤È¤«Â¿¾¯¡¢¤³¤¦Ãµ¤ê¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤¿ÇÛµå¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤¢¡¢Ãµ¤ê¤Ê¤¬¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÂ¤Ã¤¿»þ¤Ï¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢·ë²ÌÅª¤ËºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¤ì¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½º£ÆüÉé¤±¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤À¤Ã¤¿¡££×£Â£Ã¤È¤Ï°ã¤¦¤«
¡Ö¤¦¤ó¡¢¤¦¡¼¡¼¤ó¡¢¤Þ¤¢¡¢²¿¤¬°ã¤¦¤«¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌÊª¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¡½ÌÀÆü¤ÎÂè£·Àï¤Ï¡£
¡Ö¤ä¤Ï¤ê°ìÀï°ìÀï¤Ï¤É¤Î»î¹ç¤â¤¹¤´¤¯¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤«¤«¤ëÍî¤È¤»¤Ê¤¤»î¹ç¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£ÌÀÆü¤Ï¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¿Í¤ÏÂçÊÑ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×
¡¡¡½¡½Âè£³Àï¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¸ª¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿±Æ¶Á
¡Ö¤³¤Î£±½µ´Ö¤Ç£²±ýÉüÌÜ¤Î¥È¥í¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Èè¤ì¤Ï¾¯¤·´¶¤¸¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Åêµå¼«ÂÎ¤ÎÄ´»Ò¤Ï»î¹çÁ°¡¢Á°²ó¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤¹¤´¤¯º£Æü¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï£¶¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤âÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Ìîµå¤ÎÄ´»Ò¼«ÂÎ¤Ïº£Æü¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¡½£¶²ó°ì»à¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤¬ÍðÆþ¤·¤¿
¡¡
¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤´Ö¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È·ù¤Ê´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î¸å¡¢£²µå¤°¤é¤¤ÅêµåÎý½¬¤·¤ÆÄ´»Ò¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ï¤¤¡¢µ¤¤Ë¤»¤ºÅê¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×