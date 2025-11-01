ZB1ジャン・ハオ、俳優デビュー作『月まで行こう』放送終了…「素晴らしい機会をありがとう」

ZEROBASEONE（ゼロベースワン）のメンバー、ジャン・ハオが初の演技挑戦を成功裏に終えた。

《写真》ジャン・ハオ、大人の色気漂うスーツ姿

ジャン・ハオは10月31日に放送を終えたMBC金土ドラマ『月まで行こう』（原題）でウェイリン役を演じた。

劇中のウェイリンは、チョ・アラム演じるキム・ジソンの中国人ボーイフレンドとして初登場。王子様のようなビジュアルを持つウェイリンは、「アイドンライク“チャンソリ（小言）”」とジソンにかわいく駄々をこねるなど、作品全体の雰囲気を明るくするハッピーウイルスの役割を果たした。

（写真＝BONエンターテインメント）

特に最終回では、ウェイリンが韓国を訪れ、ジソンと再会。別れた後もジソンの言葉を思い出しながら韓国語を学んでいたウェイリンは、「つらいことがあれば必ず連絡して」と優しく声をかけ、お互いを励まし合う“人生の友人”として新たな関係を築いた。

放送終了後、ジャン・ハオは「ウェイリンはいつも前向きで愛嬌が多い役柄です。自分と似た部分の多いキャラクターに出会えて、本当に幸運でした。素晴らしい機会をくださった皆さんに感謝しています。初めてのドラマ撮影でしたが、一緒に演じたチョ・アラムさんが緊張をほぐしてくださり、とても助けられました」と感想を語った。

続けて「明るく軽快なメロディーが魅力の『Refresh！』という曲でOSTにも参加しました。たくさん愛してもらえたら嬉しいです。『月まで行こう』とウェイリンを応援してくださった皆さんに心から感謝し、また良い機会にお会いできればと思います。改めて感謝します」と付け加えた。

（写真＝BONエンターテインメント）

ジャン・ハオは『月まで行こう』で初演技に挑戦したのに続き、OSTでも歌声を披露し、人気を集めた。彼が歌った『Refresh！』は軽快なディスコパンクスタイルの楽曲で、ジャン・ハオの爽やかなボーカルが際立つ1曲だ。

このように、ジャン・ハオは多彩な才能を活かしながら幅広く活躍している。彼は以前にもTVINGオリジナル『乗り換え恋愛3』のOST『I WANNA KNOW』を歌唱し、発売から1年半が経った今も変わらぬ人気を誇っている。同曲は「2025 K-エキスポ」でグローバルネチズン賞・OST部門を受賞した経歴も持つ。