¡Öº£Æü¹¥¤¡×¡È¤±¤ó¤ß¤¢¥«¥Ã¥×¥ë¡ÉÆ£ÅÄ¤ß¤¢¡õÃæÂ¼·òÂÀÏ¯¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¤ÇÌ©Ãå ¹¬¤»¥ª¡¼¥éÊü¤Ä¡Ú¥µ¥Ä¥³¥ì2025A/W¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/01¡ÛABEMA¤Î¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ëÀÄ½ÕÎø°¦ÈÖÁÈ¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿ÃæÂ¼·òÂÀÏ¯¤ÈÆ£ÅÄ¤ß¤¢¤¬11·î1Æü¡¢ËÌ³¤Æ»Î©Áí¹çÂÎ°é¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊËÌ³¤¤¤¿¤¨¡¼¤ë¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER¡×¡Ê°Ê²¼¡Ö¥µ¥Ä¥³¥ì¡×¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£Æü¹¥¤¿Íµ¤¥«¥Ã¥×¥ë¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ÇÌ©Ãå
¡È¤±¤ó¤ß¤¢¥«¥Ã¥×¥ë¡É¤³¤ÈÃæÂ¼¤ÈÆ£ÅÄ¤ÏÏÓ¤òÁÈ¤ó¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¹¬¤»¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤é¥Ú¥¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡£¥È¥Ã¥×¤Ç¤ÏÃæÂ¼¤¬Æ£ÅÄ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¤·¤¿¸å¡¢ËË¤ò¼ê¤Ç¤Ï¤µ¤à¡È¤Û¤Ã¤Ú¤à¤Ë¤å¡É¥Ý¡¼¥º¤ÇÌ©Ãå¤·¡¢Âç¤¤Ê´¿À¼¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡ÖÎø¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ2Çñ3Æü¤ÎÃæ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë¡¢¸½Ìò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÇÅù¿ÈÂç¤ÊËÜµ¤¤ÎÎø¤ÈÀÄ½Õ¤ÎÌÏÍÍ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿Îø°¦ÈÖÁÈ¡£Æ£ÅÄ¤Ï¡Ö¥Û¥¢¥Ò¥óÊÔ¡×¡¢ÃæÂ¼¤Ï¡Ö¥Ë¥ã¥Á¥ã¥óÊÔ¡×¤«¤é¤Î·ÑÂ³»²²Ã¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ö²ÆµÙ¤ßÊÔ2024¡×¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£¤ò¤È¤¤á¤¯¥â¥Ç¥ë¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ¸µ¡¦ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Î¥â¥Ç¥ë¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡Ö¥µ¥Ä¥³¥ì¡×¡£23²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£²ó¤Ï¡ÖICE MONSTER¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¤Ê¤´¤ß¡¢´õ¶õ¡¢¤È¤¦¤¢¡¢OCTPATH¡¦À¾ÅçÏ¡ÂÁ¡¢CANDY TUNE¤é¤¬½Ð±é¡£MC¤Ï¥Õ¥©¡¼¥ê¥ó¥é¥Ö¡¦¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡¢ABEMA¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦À¾ß·Í³²Æ¤¬Ì³¤á¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡ÃæÂ¼·òÂÀÏ¯¡õÆ£ÅÄ¤ß¤¢¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ÇÌ©Ãå
¢¡¡Ö»¥ËÚ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2025 A/W¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖICE MONSTER¡×
