「今日好き」おひなさま（長浜広奈）＆時田音々がペアランウェイ キュートなハートに黄色い歓声【サツコレ2025A/W】
【モデルプレス＝2025/11/01】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していた“おひなさま”こと長浜広奈と時田音々が11月1日、北海道立総合体育センター（北海きたえーる）で開催されたファッションイベント「SAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER」（以下「サツコレ」）に出演した。
【写真】「今日好き」話題のおひなさま、制服姿でランウェイ降臨
「今日、好きになりました。」ステージに登場した2人は、制服姿で手を繋いで登場し、ペアでランウェイ。ランウェイトップでは長浜が時田の肩を引き寄せるようにポーズを決めた後、2人息を合わせて手でハートを作り、会場からは大きな歓声が上がっていた。
長浜は「今日、好きになりました。」シリーズの「マクタン編」「ハロン編」「夏休み編2025」に出演。時田は「マクタン編」「夏休み編」に出演し、話題を集めている。
今をときめくモデルやアーティスト、そして地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。23回目を迎える今回は「ICE MONSTER」をテーマに、なごみ、希空、とうあ、OCTPATH・西島蓮汰、CANDY TUNEらが出演。MCはフォーリンラブ・バービー、ABEMAアナウンサー・西澤由夏が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「今日好き」長浜広奈＆時田音々、圧巻ランウェイ
◆「札幌コレクション2025 A/W」テーマは「ICE MONSTER」
