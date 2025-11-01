西野未姫「手を抜きました」ハロウィン仮装の1歳娘公開 家族3ショットに反響
【モデルプレス＝2025/11/01】元AKB48でタレントの西野未姫が10月30日、自身のInstagramを更新。娘がハロウィン仮装をした家族3ショットを公開した。
【写真】26歳元AKB「手を抜きました」娘のハロウィン仮装
西野は「山本家のハロウィン」とコメントし、夫である極楽とんぼの山本圭壱とオレンジ色のカボチャ衣装でハロウィン仮装した娘との3ショットを公開。「＃今年は何もしませんでした」「＃娘の1歳のお誕生日に気合い入れすぎて」「＃ハロウィンは手を抜きました」「＃せめて娘に仮装させたいという事で」「＃パンプキンにこりになりました」とハッシュタグで説明し、「＃ハロウィンらしい事何もしなかったので来年は頑張りたいなぁ」と綴った。
この投稿に、ファンからは「パンプキンにこちゃん可愛すぎる」「癒される」「おうちハロウィンいいね」「にっこり笑顔が素敵」「仲良し家族」などと反響が寄せられている。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱との結婚を発表。2024年10月18日に第1子女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
