辻希美、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの仮装に反響「可愛すぎて癒された」「尊敬しかない完成度」
【モデルプレス＝2025/11/01】タレントの辻希美が10月31日、自身のブログを更新。第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんのハロウィンショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】第5子出産のタレント「尊敬しかない完成度」生後2ヶ月次女の仮装
◆辻希美、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんのハロウィンショットを公開
辻は「ハロウィンですね 今日のあたちは誰よりも早く仮装してるよ」とコメントし、城やコウモリやクモの巣が描かれたマットを背景に、ガイコツの服を着て笑顔の第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの姿を披露。「飾り付けして、ご飯作って 今日は友達とハロウィンパーティーします」とハンバーグやサラダ等の豪華手料理の写真とともにハロウィンの過ごし方を紹介した。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛すぎて癒される」「笑顔に元気もらえる」「キュートすぎる」「全部ママの愛が詰まっている」「尊敬しかない完成度」といった声が寄せられている。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
