価格693万円！ カワサキが「超高級“スーパースポーツ”」発売！ イタリアのバイクブランド「bimota」の最新“ホモロゲモデル”が遂に登場 「KB998 Rimini」11月8日に発売

超高級バイクが遂に日本へ

カワサキは、イタリアのバイクブランド「bimota（ビモータ）」のスーパースポーツモデル「KB998 Rimini」を2025年11月8日に発売します。

ビモータとカワサキの頭文字を取った「KB」シリーズに、最新モデルとなるKB998が加わりました。

ビモータの最新スーパースポーツ「KB998」

【画像】超カッコいい！ これがビモータ「KB998」です（30枚以上）

KBシリーズは1978年のKB1から始まり、KB2（1981年）、KB3（1983年）、そして近年ではKB4（2021年）やKB4RC（2022年）が発表されてきました。

2025年シーズンより、ビモータは「ビモータ by カワサキレーシングチーム」としてスーパーバイク世界選手権への参戦を開始しており、そのレースでKB998を基にしたマシンを使用しています。この参戦に伴い、FIM（国際モーターサイクリズム連盟）が定めるホモロゲーションの要件を満たすため、KB998は合計で500台が生産されます。

心臓部には、カワサキ製の排気量998cc、直列4気筒エンジンが搭載されています。このエンジンは最高出力147.1kW（200hp）を13600rpmで、最大トルク111Nmを11700rpmで発生させます。フレームは、トレリス構造とアルミニウム製プレートを結合したものが採用されました。

スポーティな走行性能を支えるため、外装はカーボン製で、空力性能を最適化する可変式のウイングレットが装備されています。このウイングレットは、160km／hまではダウンフォースを生み出し、160 km／hから200 km／hの速度域ではドラッグを最小限に抑えるために水平位置へと調整されます。さらに、ブレーキ作動時には最大のダウンフォースを提供するように設計されています。

足回りには、マルケジーニ製の7本スポーク鍛造アルミニウムホイールやブレンボ製ブレーキシステムといった高性能パーツが採用されています。サスペンションは、フロントにSHOWA製の43mm BFFフロントフォークを、リアには路面追従性を追求して垂直に配置されたBFRC liteリアショックを備えています。

KB998の価格（消費税込）は693万円で、カラーはRosso Rimini／Nero Pepeとなっています。