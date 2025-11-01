「Disney HARVEST MARKET」で過ごす特別なクリスマス♡

「Disney HARVEST MARKET（ディズニー・ハーベスト・マーケット） By CAFE COMPANY」では、今年のクリスマスを彩る特別な限定企画がスタートします。ミッキー＆フレンズの世界観が広がる個室のデコレーションに、華やかなアフタヌーンティーやスペシャルドリンクまで♡渋谷ヒカリエ店と横浜赤レンガ倉庫店それぞれで楽しめる、心温まるディズニークリスマスの魅力をご紹介します♪

ディズニーの世界に包まれる♡クリスマス限定個室

「Disney HARVEST MARKET」では、各店舗にキャラクターをテーマにした個室を展開。期間限定でクリスマス仕様の装飾が施され、まるで物語の中にいるような空間に変わります。

ミニーマウスデザイン個室

グーフィーデザインエリア

ミッキーマウスデザイン個室AB

ドナルドダックデザイン個室

デイジーダックデザイン個室

渋谷ヒカリエ店ではミニーマウス（4,200円）、グーフィー（5,000円）デザインの個室が登場。横浜赤レンガ倉庫店では、ミッキーマウス（6,000円）、ドナルドダック（3,600円）、デイジーダック（2,800円）の個室がラインナップ。

最大10名まで利用できるお部屋もあり、ファミリーや友人との集まりにもぴったりです。

装飾期間は渋谷ヒカリエ店が2025年11月5日～12月25日、横浜赤レンガ倉庫店が11月6日～12月25日まで。

きらめくオーナメントやフラワーアレンジメントに包まれながら、思い出に残るひとときを過ごしてみて。

「なんでもいきものカフェ」表参道にオープン♪よこみぞゆりの世界が広がる

マジカルなアフタヌーンティー＆限定ドリンク

クリスマス気分を盛り上げる限定メニューも登場。「マジカルChristmas⭐︎アフタヌーンティーセット 」は、フルーツパーラー・パンケーキ・ミールの3プレート構成。ヘルシーで可愛い見た目も魅力です♡

また、ミッキーマウスをイメージした「Christmas is coming!スパイス香る葡萄ミックスジュース」や「Happy Christmasフルーツティー」もラインナップ。

赤とグリーンのデコレーションがクリスマスムードを演出し、アフタヌーンティーに＋550円でセットにすることも可能です。

さらに、セレブレーションプランでは限定チェキフレーム付きのグリーティングカードが登場。大切な人とのクリスマスをより華やかに演出してくれます♪

思い出を彩るフォトスポットも♡

店内には高さ約2.7mの巨大なミッキーマウススタチューがクリスマス仕様でお目見え。大きなツリーやプレゼントに囲まれた幻想的な空間は、フォトスポットとしても人気です。

お食事の合間に写真を撮れば、SNS映えも間違いなし。キャラクターたちの笑顔に包まれて、特別な一日を記録してみてください。

クリスマス限定プランで過ごす至福の時間

「Disney HARVEST MARKET」では、期間限定で個室の利用とアフタヌーンティーのセット注文で、オリジナルチェキプリントをプレゼント。

ミッキー＆フレンズとともに過ごす特別なクリスマスが、もっと心に残るものになりそうです。

大切な人と、ディズニーの魔法に包まれたひとときを過ごしてみませんか？今年の冬は、ここでしか体験できない“マジカルクリスマス”を堪能して♡