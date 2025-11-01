◆ソフトバンク秋季キャンプ（1日、タマスタ筑後）

プエルトリコで行われるウインターリーグに参加するソフトバンクの廣荑隆太内野手（24）が、一足早く秋季キャンプを終えた。廣荑は「違う国の人と一緒にやるのは初めてなので楽しみ」と話した。

福岡県筑後市のファーム施設で行われている秋季キャンプは1日に第1クールが終了。4日に出国する廣荑は準備などもあるため、この日でチーム練習を終えた。12月16日に帰国予定。

球団からウインターリーグへの参加の有無を問われた際は迷いなく参加の意思を伝えたという。「練習も大事だけどオフシーズンでもできるので、実戦の機会があるなら行きたいと思った。大学日本代表のときに海外でプレーしたことはあるけど、海外の選手と一緒にプレーしたことはない。人生経験。練習方法や『こんな人たちもいるんだ』ということを学んできたい」と前向きに話した。

入団2年目の今季は30試合の出場にとどまり、打率2割2分4厘、1本塁打。35試合に出て打率2割3分3厘、2本塁打を放ったルーキーイヤーよりも成績を落とした。来季は3年目。25歳の年になる。「もう期待される年齢じゃない。結果を出していかないといけない」と言い切る。異国の地で経験を積み、2026年はレギュラーをつかむ。（大橋昂平）