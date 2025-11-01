¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¡Ä¡×Âç²Ï½÷Í¥à¿¼¤µ¥Þ¥Ã¥¯¥¹á¥¹¥ê¥Ã¥È¥¹¥«¡¼¥È¤ÇÂÎÁàºÂ¤ê¡ªÂçÃÀÃå¤³¤Ê¤·»Ñ¤¬ÏÃÂê¡Ö¸«¤ì¤Ð¤ß¤ë¤Û¤É¡×¡ÖºÇ¹â¡×¡Ö¤ª¸æÂ¥¹¥Æ¥¡×
³«Êü¶õ´Ö¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¡Ä
¡¡Âç²Ï½÷Í¥¤¬à¿¼¤µ¥Þ¥Ã¥¯¥¹á¤Ê¥¹¥ê¥Ã¥È¥¹¥«¡¼¥È¤ÇÂçÃÀ¤Ë¤âÂÎÁàºÂ¤ê¤·¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ëÍÅ±ð¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ë¥Ã¥È¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¡¢¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤ÏÌîÂ¼Ëã½ã(¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È)¡£
¡¡³¤ÊÕ¤äÁð¤¬ÌÐ¤Ã¤¿¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÌîÂ¼¤¬¶õ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¹â¡¹¤È¼ê¤ò¾å¤²¤¿¤ê¡¢ÃÏ¤Ù¤¿¤ËÂÎÁàºÂ¤ê¤·¤¿¤ê¡Ä¡£¹ø¸µ¤Þ¤ÇÆþ¤Ã¤¿¿¼¤¤¥¹¥ê¥Ã¥È¤«¤é¤Ï¡¢ÂÀ¤â¤â¤Þ¤Ç¸«¤¨¤ëÍÅ±ð¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡£ÁÇÅ¨¤Êphoto¤Ç¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¡×¡ÖåºÎï²á¤®¤Æ¸«¹û¤ì¤Þ¤¹♡¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡Á¡×¡Ö¤ª¸æÂ¤â¥¹¥Æ¥¡×¡ÖÄ¶ÀäÈþ¤·¤¤¡×¡Ö³ú¤à¤Û¤É¤ËÌ£¤¬½Ð¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ëã½ã¤µ¤ó¤Ï¸«¤ì¤Ð¤ß¤ë¤Û¤É¼æ¤´ó¤»¤é¤ì¤ë¡£Ì¥ÎÏ°î¤ì¤ë½÷Í¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÌîÂ¼¤Ï2024Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤Ë¡¢¼ç¿Í¸øŽ¥¤Þ¤Ò¤í(µÈ¹âÍ³Î¤»Ò)¤Î¿ÆÍ§Ž¥¤µ¤ï¤Ç½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£