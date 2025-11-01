「優勝に値したんじゃないかな」内田篤人はルヴァン王者・広島の戦いぶりをどう見たか「決勝だからこその１点の重さ」
サンフレッチェ広島が柏レイソルを破り、頂点に立った。
11月１日にルヴァンカップの決勝戦が開催。広島は25分、中野就斗のロングスローを荒木隼人がヘッドで押し込み、先制に成功する。38分には東俊希のFK弾でリードを広げ、45＋２分には中野のロングスローをつなぎ、最後はジャーメイン良が押し込み３点差とする。
後半は柏の反撃を受ける時間帯が増えたなか、81分に細谷真大のゴールで失点。その後も押し込まれたが、持ち前の堅守で追加点を許さない。そして３−１のスコアでタイムアップを迎えた。
試合を中継したフジテレビで解説を務めた元日本代表DFの内田篤人氏は、「広島はセットプレーですけども、スローインも含め、決勝だからこそのああいう１点の重さが響きましたね」とコメント。続けて「もちろん、３バック、キーパーを含め、堅い守備、優勝に値したんじゃないかなと思います」と語った。
攻守両面で充実のパフォーマンスを見せた広島が、３年ぶり３度目のルヴァン王者に輝いた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
