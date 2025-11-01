３年前はスタンドで見ていた光景をついにピッチで！ 直接FK弾の広島MFが優勝の喜びを噛みしめる「特別な一日になりました」【ルヴァン杯決勝】
サンフレッチェ広島は11月１日、ルヴァンカップ決勝で柏レイソルと国立競技場で対戦し、３−１で快勝。３年ぶり２度目の頂点に輝いた。
38分に直接フリーキックを決めるなど、勝利に大きく貢献したMF東俊希は試合後のフラッシュインタビューで現在の心境を訊かれると、「嬉しいの一言です」と笑顔を見せた。
広島が初優勝を飾った３年前の2022年大会では、スタンドから歓喜の瞬間を見守っていた東。今回はピッチの上で優勝を味わった。25歳のMFはこう喜びを語る。
「３年前は上から見ていて、もちろん感動はしたんですけど、プレーヤーとしてピッチに立ったらどれだけ感動するのかと、今日の試合はすごく楽しみだった。ゴールも決められて特別な一日になりました」
チームの２点目となったFK弾については、「あんなフリーキックはなかなか決められないですけど、ここで出せたのはみんなの思いが僕の左足に詰まった瞬間でした」と振り返る。
最後には、国立競技場に集まった多くのサポーターに向けて、「こんな大人数が国立に集まってくれて、朝早くから、本当に皆さん優勝を待ち望んでいたと思うので、皆さんも最高の１日になったと思います」と感謝を示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
38分に直接フリーキックを決めるなど、勝利に大きく貢献したMF東俊希は試合後のフラッシュインタビューで現在の心境を訊かれると、「嬉しいの一言です」と笑顔を見せた。
広島が初優勝を飾った３年前の2022年大会では、スタンドから歓喜の瞬間を見守っていた東。今回はピッチの上で優勝を味わった。25歳のMFはこう喜びを語る。
チームの２点目となったFK弾については、「あんなフリーキックはなかなか決められないですけど、ここで出せたのはみんなの思いが僕の左足に詰まった瞬間でした」と振り返る。
最後には、国立競技場に集まった多くのサポーターに向けて、「こんな大人数が国立に集まってくれて、朝早くから、本当に皆さん優勝を待ち望んでいたと思うので、皆さんも最高の１日になったと思います」と感謝を示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介