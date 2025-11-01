今年４月にソロデビューした元モーニング娘。の譜久村聖（２９）が１日、２０代ラスト写真集「瑠璃藍」と「Ｖｅｒｓｌ，Ａｕｂｅ」（ワニブックス）の発売記念イベントを発表した。

誕生日の１０月３０日に発売した２０代ラスト写真集はベトナムで撮影。海岸や青空の下で撮ったショットや、お風呂ポスターも付くなど、一冊では収められないと異例の２冊発売に踏み切った。「雨の中でもめちゃくちゃいいショットが撮れて、一冊一冊の内容量もすごく濃い。１回では撮りきれなかった」と、２度ベトナムに訪れて撮影したと明かした。

リーダーを務めたモーニング娘。は２３年１１月に卒業。現在のモーニング娘。’２５の動向も気になり秋ツアーも鑑賞したといい「みんな成長していて、一緒にやってきた時と違う緊張感が伝わってきて、ボロ泣きしてしまいました。自分と向き合ってる姿がかっこよかった」と感動したと明かした。

今年４月に自身のＳＮＳトラブルを発端に活動を休止し、１０月２０日に年内での卒業を発表した北川莉央については、報告を受けたといい「本人も反省しています。人間、誰でも失敗してしまうことはあると思うので、それをこう、攻めたりとかするのはあんまりよくないなと思うので、みんながみんなに優しくあってほしい」とうっすらと涙を浮かべ、お願いをした。