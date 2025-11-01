歌手で俳優の杉良太郎（８１）が１日、都内で芸能活動６０周年記念の著書「生涯献身」（徳間書店刊）の出版発表記者会見を行った。

２０１０年に東京新聞に連載された「この道」に掲載された５０話分の記事に、今年９月の同紙の連載コラム「私の東京物語」の１０話分を追加し、大幅に加筆したもの。お客様を喜ばせること、苦しむ人々に手を差し伸べることなど全てに命懸けで取り組み、「献身」する生きざまの軌跡をつづった。

杉は今年、芸能活動６１年。デビュー前、歌謡学院の盲目の先生に誘われたことをきっかけに、１５歳から刑務所慰問を続け、６６年にわたって福祉活動に従事している。社会福祉、国際交流の最前線に身を粉にして立ち続けてきた。

福祉活動の原動力に「（生まれつき）そういう性格だということ。最近は生まれつきと言っている。原因はないんです」と説明。「（人生の）先がもう少しあるから『献身』（をテーマ）にしようかな。『献身』の少し先には平穏、平和がある。これは、人にとって、どれだけかけがえのないものか。これらは、いつまでもいつまでも追い求めるもの」と話した。

人のために何ができるのか、今も自問自答する。杉は「あの世に行くまで続けるんだろうな。『いつまでやる』なんて、計画はないんです。自然にやるものだから」ときっぱり。命ある限り、福祉活動に献身するつもりだ。