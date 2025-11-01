¡Úµð¿Í¡ÛÀéÍÕ¡¦º´ÁÒ»Ô¤Ç¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍºÌîµå¶µ¼¼¡×¡¡µð¿Í£Ï£Â£±£±Ì¾¤¬»ØÆ³¡¡ÃæÈªÀ¶»á¡ÖÅ·¹ñ¤«¤é¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×
¡¡£¶·î¤Ë£¸£¹ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ëÀéÍÕ¡¦º´ÁÒ»Ô¤Ç£±Æü¡¢¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¾¯Ç¯Ìîµå¶µ¼¼¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢º´ÁÒ»Ô¾¯Ç¯ÌîµåÏ¢ÌÁ¤Ë²ÃÌÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Î¾®³Ø£´¡Á£¶Ç¯À¸¡¢·×Ìó£³£±£°¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¸áÁ°¤ÏÃæÈªÀ¶»á¤ä¼ÄÄÍÏÂÅµ»á¡¢Â¼ÅÄ¿¿°ì»á¤éµð¿Í£Ï£Â¤Î¹Ö»Õ£±£±Ì¾¤Ë¤è¤ëÌîµå¶µ¼¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸á¸å¤Ï£Ï£Â¤È¾®³ØÀ¸¤Îº®¹ç¥Á¡¼¥à¤¬£Á¡¦£Â¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢£³¥¤¥Ë¥ó¥°¤Î»î¹ç·Á¼°¤ÇÂÐÀï¡££Â¥Á¡¼¥à¤ÎÃæÈª¤µ¤ó¤¬º¸ÍãÀþ¤Ë°ì»þ¾¡¤Á±Û¤·¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢²ñ¾ì¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤¿¡£ÃæÈª¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡ÊÌîµå¶µ¼¼¤Ï¡Ë¤Á¤ç¤¦¤ÉÍèÇ¯¤¬£±£°²óÌÜ¡£¡ÊÄ¹Åè¤µ¤ó¤Ë¡ËÅ·¹ñ¤«¤é¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤ÈÀ¹Âç¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£±Êµ×¤ËÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Ìîµå¶µ¼¼¤Î·ÑÂ³¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Ä¹Åè¤µ¤ó¤ÏÀ¸Á°¡¢¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢¼¡¤Î¾®¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¡£Ìîµå¤ÎÄìÊÕ³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¾¯Ç¯Ìîµå¤ÏÂç»ö¤ÊÀ¤Âå¡£¾®¤µ¤Ê»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¶µ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÆüËÜ¤ÎÌîµå¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÆüËÜÌîµå³¦¤Î¾Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î°éÀ®¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î°Õ»×¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£