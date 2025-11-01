◆東京六大学野球秋季リーグ戦最終週第１日▽早大５―３慶大（１日・神宮）

東京六大学野球連盟創設１００周年記念イヤー最後の公式戦となる早慶戦が神宮で行われ、巨人からドラフト２位指名された早大・田和廉（たわ・れん）投手が守護神として勝利に貢献した。先発した楽天２位指名の伊藤樹からバトンを受け、５―２の９回から登場。２安打を浴びて１失点したが最後は後続を抑えてセーブをマークした。この日の最速は球場表示で１４７キロ。

田和は１８３センチ、８７キロの大型右腕。独特なスリークオーターから最速１５２キロの直球を繰り出し、シンカー、スライダー、カットボール、カーブなど多彩な変化球も操る。試合前時点でリーグ戦は通算２７試合に登板し２勝１敗、防御率１・９５。投球回（３６）を上回る三振（３９）を奪ってきた。

２年春にリーグ戦デビューし自己最速１５２キロをマーク。しかし登板４試合目となる法大４回戦で右肘じん帯を断裂。右肘内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受け、２４年９月１４日の東大戦で約１年４か月ぶりに復帰を果たした。巨人の阿部慎之助監督は１０月２３日のドラフト会議直後に「特殊球が素晴らしい。シンカーがすごいんだよね」と太鼓判を押していた。