履正社―興国は前後半を終えて１―１　履正社が土壇場で追いつき延長戦へ…全国高校サッカー選手権大阪大会

◆全国高校サッカー選手権大阪大会▽決勝 履正社−興国（１日、ヨドコウ桜スタジアム）

大阪大会の決勝は前後半８０分を終えて１―１となり、延長戦に突入した。

試合開始から両チームとも強度高く互いに押し合う展開となった。自陣のビルドアップから相手の背後を狙う興国と、高い位置から奪いにいってショートカウンターでゴールに迫る履正社。徐々に中盤での攻防を制した履正社が流れを握った。８分には履正社がカウンターから展開し、ＦＷ宗佐大地（３年）が右足を振り抜く。しかし、これは興国のＧＫ岩瀬颯（３年）がセーブ。履正社が流れをつかんだが、得点は生まれず試合を折り返した。

後半は一転、開始から興国がペースを握った。中盤でセカンドボールを収める回数が増え、左サイドを起点にゴールを脅かす。すると同１６分、左サイドのロングスローが流れた所をゴール前にＭＦ佐藤瞭太（３年）が詰めて得点。勢いそのままに興国が先制点をマークした。その後、同３５分を過ぎた辺りから再び履正社が猛攻を展開する。すると同３９分、前半から再三チャンスに絡んでいたＭＦ鳥山陽斗が左サイドをえぐりながらミドルシュート。ゴール右上に突き刺さった。６大会連続で決勝進出している履正社が粘り強さを見せ、試合終盤に同点。そのまま８０分が終了し、１０分ハーフの延長戦に突入することとなった。