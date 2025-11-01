【天皇賞・秋】秋の中距離No.1決定戦をガチ予想『キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！』冨田有紀＆虎石晃
【ガチ予想】天皇賞・秋｜https://youtube.com/live/Hp5bWft13Vg
ウイニング競馬ファミリーのキャプテン渡辺が自腹1万円で100万円の的中を目指す『キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！』
クラシック最終戦『第172回天皇賞・秋（GI）』をガチ予想！
ここでしか聞けない予想のうんちくや裏話、ヒント満載の有力情報をお届け。視聴者のみなさんからの質問にもお答えします！
＜出演者＞
キャプテン渡辺
冨田有紀（テレビ東京アナウンサー）
虎石晃（東京スポーツ）
第172回天皇賞・秋（GI）枠順
枠順 馬名（性齢 騎手名）
1-1 コスモキュランダ（牡4 津村明秀）
2-2 アーバンシック（牡4 A.プーシャン）
3-3 ジャスティンパレス（牡6 団野大成）
3-4 ソールオリエンス（牡5 丹内祐次）
4-5 タスティエーラ（牡5 D.レーン）
4-6 ブレイディヴェーグ（牝5 戸崎圭太）
5-7 マスカレードボール（牡3 C.ルメール）
5-8 ホウオウビスケッツ（牡5 岩田康誠）
6-9 ミュージアムマイル（牡3 C.デムーロ）
6-10 エコロヴァルツ（牡4 三浦皇成）
7-11 シランケド（牝5 横山武史）
7-12 セイウンハーデス（牡6 菅原明良）
8-13 メイショウタバル（牡4 武豊）
8-14 クイーンズウォーク（牝4 川田将雅）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。
