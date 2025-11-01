［ケアラーの風景］きょうだい＜４＞

障害や病気がある兄弟姉妹を持つ人を「きょうだい」「きょうだい児」という。

東京都内に住むＩＴエンジニアの白井俊行さん（４２）は、知的障害がある４０代の兄がいる。幼い頃から兄や両親との関係に苦しみ、家族の縁を切った。

境遇同じ人支える交流サイト運営

家は不安と恐怖の場

６歳の時、兄が高熱を発する病気の後遺症で、知的障害を伴う難治性てんかんの患者となった。たびたび発作で倒れ、失禁したり、一人で話し続けたり。自分にはしつこく「ばーか」などとちょっかいを出してくるようになった。母親は兄にかかり切りで、父親は機嫌が悪いと兄を殴ることもあった。家は、ただ不安と恐怖を感じる場だった。

外では、同級生らにからかわれている兄の姿が目に入り、嫌な気持ちになった。学校の先生は、兄について、「作文の題材があっていいね」「助けてあげて」と言った。「誰もかばってくれず、居場所もなかった。心の奥で兄さえいなければと思っていた」

実家を離れたい一心で遠方の大学に進学し、大学院を卒業後、ＩＴ企業に就職した。自身で望んだ気兼ねのない一人暮らし。だが、小さい頃から抱えてきた心のモヤモヤは一向に晴れず、理由を探しあぐねていた。

裏切られた期待

２０１２年、偶然見つけたインターネット掲示板で「きょうだい」たちの声に出会った。「姉に消えてほしい」「不幸の原因は弟」。兄弟姉妹に向けたネガティブな感情を吐き出している書き込みを見て、自分と同じような思いを抱き、生きづらさを感じる人たちがいることを初めて知った。涙がとまらなかった。

「兄を好きになれない自分は、決して異常者ではないと分かり、安心した」

兄が福祉施設に入所したと聞いたのは、ちょうどその頃だ。「兄のいない普通の家族を体験したい」。３か月の休暇を取り、約１０年ぶりに実家へ帰った。しかし、期待は裏切られた。兄への思いや抱えてきた悩みを両親に伝えても、「そう」と反応は薄い。そのうち母親は双極性障害を患い、「兄のための施設を作る」などと、昼夜を問わず騒ぐようになった。父親は相変わらず不機嫌そうで、母親の世話を面倒がった。母親を落ち着かせ、食事を作るなどしているうちに、昔の記憶がよみがえった。

「自分の気持ちを理解しようとも、向き合おうともしてくれない家族。いつまで気遣えばいいのか、世話をし続けなければいけないのか……。壊れてしまう」。考えた末に出した結論が「絶縁」だった。

復職して約３か月後、母親が死去。葬儀には参列したが、以後、父親とは音信不通だ。兄が暮らす施設から連絡がきても、取り合うつもりはない。

社会に切望

「自分は家族や育った環境を否定できたことで、ようやく自分の人生を歩み始めることができた」

１８年、「きょうだい」が匿名で悩みごとを投稿できる交流サイト「シブコト」をつくった。登録者数は現在、２５００人超。もっと関心を向けてほしいと親の愛情を求める人だけでなく、障害のある兄弟姉妹から暴力をふるわれたり、経済的な負担の重さから進学をあきらめたりする人もいる。「家族だからと我慢して、心を壊されることがあってはならない。『きょうだい』を支えていきたい」と、力を込める。

社会には、立ち止まって考えることを切望する。障害者がいる家族の支援をうたう記事やテレビ番組には、生活の一部を切り取って大変さを過度に強調したり、美化したりしたものが少なくないと感じる。しかし、そうした家族も、親や兄弟姉妹との関係がうまくいかないケースはあり、様々な思いと努力によって日々を積み重ねている。

「『美しい苦労話』に感動して終わりにするのではなく、障害者がいる家族の悩みや負担をきちんと受け止め、支援を広げてほしい」

