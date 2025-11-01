├圧巻のセットプレー3発!! 広島、柏を下して3年ぶり2度目のルヴァン杯制覇

├国立3戦連発でルヴァン杯MVP!! アメリカ遠征での現実に向き合う広島DF荒木隼人、過酷な連戦中も「ハードに追い込んできた」成長意欲

├広島のルヴァン杯優勝に野々村チェアマン「結果以上に紙一重の試合だったと思います」

├柏を苦しめ続けた広島MF中野就斗のセットプレー、「しっかりとケア」をした万全のロングスロー

├優勝導く圧巻FK弾! 前回Vは長期離脱中…広島MF東俊希「ファウルの時点で自信があった」

├3年ぶり優勝の重要性を説く広島DF塩谷司「もっといいクラブになっていくために必要なのがタイトル」

├“バットマン”脱ぎ捨てキーマン封じた広島MF田中聡「邪魔だったし、タイトルが欲しかったので」顔面骨折押してルヴァン杯V

├「とにかくホッとしてます」シーズン途中の広島移籍から5か月、タイトル獲得に安堵するFW木下康介

└歴然たる身長差、GK巡る駆け引きでも後手に…ロングスローに散った柏、12年ぶりVならず「対策が甘かった」