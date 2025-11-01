柏vs広島 試合記録
【ルヴァン杯決勝】(国立)
柏 1-3(前半0-3)広島
<得点者>
[柏]細谷真大(81分)
[広]荒木隼人(25分)、東俊希(38分)、ジャーメイン良(45分+2)
<警告>
[広]塩谷司(45分+1)
観衆:62,466人
主審:御厨貴文
副審:梅田智起、森川浩次
├圧巻のセットプレー3発!! 広島、柏を下して3年ぶり2度目のルヴァン杯制覇
├国立3戦連発でルヴァン杯MVP!! アメリカ遠征での現実に向き合う広島DF荒木隼人、過酷な連戦中も「ハードに追い込んできた」成長意欲
├広島のルヴァン杯優勝に野々村チェアマン「結果以上に紙一重の試合だったと思います」
├柏を苦しめ続けた広島MF中野就斗のセットプレー、「しっかりとケア」をした万全のロングスロー
├優勝導く圧巻FK弾! 前回Vは長期離脱中…広島MF東俊希「ファウルの時点で自信があった」
├3年ぶり優勝の重要性を説く広島DF塩谷司「もっといいクラブになっていくために必要なのがタイトル」
├“バットマン”脱ぎ捨てキーマン封じた広島MF田中聡「邪魔だったし、タイトルが欲しかったので」顔面骨折押してルヴァン杯V
├「とにかくホッとしてます」シーズン途中の広島移籍から5か月、タイトル獲得に安堵するFW木下康介
└歴然たる身長差、GK巡る駆け引きでも後手に…ロングスローに散った柏、12年ぶりVならず「対策が甘かった」
