決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】 … ディスコ、信越化、パナＨＤ (10月24日～30日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から31日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.3 アイネス <9742>
26年3月期の連結経常利益を従来予想の41億円→15億円(前期は36億円)に63.4％下方修正し、一転して58.4％減益見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<6141> ＤＭＧ森精機 東Ｐ -20.77 10/30 3Q 134.70
<6807> 航空電子 東Ｐ -16.98 10/30 上期 -41.67
<9742> アイネス 東Ｐ -16.58 10/28 上期 赤転
<2175> エスエムエス 東Ｐ -15.41 10/28 上期 16.73
<7419> ノジマ 東Ｐ -11.91 10/30 上期 42.77
<6508> 明電舎 東Ｐ -11.80 10/30 上期 82.10
<9629> ＰＣＡ 東Ｐ -10.85 10/28 上期 -14.35
<6301> コマツ 東Ｐ -10.76 10/29 上期 -7.27
<9022> ＪＲ東海 東Ｐ -9.95 10/29 上期 26.89
<4661> ＯＬＣ 東Ｐ -9.85 10/30 上期 8.34
<4221> 大倉工 東Ｐ -8.13 10/30 3Q 37.75
<3771> システムリサ 東Ｐ -8.13 10/28 上期 23.67
<6196> ストライク 東Ｐ -8.09 10/30 本決算 32.50
<7600> 日本ＭＤＭ 東Ｐ -7.20 10/30 上期 -80.42
<2491> Ｖコマース 東Ｐ -7.16 10/28 3Q -32.19
<9046> 神電鉄 東Ｐ -7.13 10/29 上期 18.02
<4684> オービック 東Ｐ -7.05 10/28 上期 17.29
<1934> ユアテック 東Ｐ -7.03 10/29 上期 25.89
<7309> シマノ 東Ｐ -7.00 10/28 3Q -48.08
<6080> Ｍ＆Ａキャピ 東Ｐ -6.93 10/30 本決算 32.40
<9697> カプコン 東Ｐ -6.86 10/29 上期 76.49
<1930> 北陸電工 東Ｐ -6.47 10/29 上期 3.25
<2359> コア 東Ｐ -6.44 10/28 上期 20.64
<2804> ブルドック 東Ｐ -6.07 10/24 上期 227.94
<6861> キーエンス 東Ｐ -5.77 10/29 上期 7.26
<6798> ＳＭＫ 東Ｐ -5.58 10/28 上期 赤転
<2212> 山パン 東Ｐ -5.30 10/29 3Q 12.16
<4204> 積水化 東Ｐ -5.21 10/30 上期 1.68
<3199> 綿半ＨＤ 東Ｐ -5.04 10/27 上期 -7.91
<5461> 中部鋼鈑 東Ｐ -5.03 10/30 上期 -81.63
<4063> 信越化 東Ｐ -5.00 10/24 上期 -17.07
<9663> ナガワ 東Ｐ -4.92 10/27 上期 4.30
<7148> ＦＰＧ 東Ｐ -4.80 10/30 本決算 15.50
<8892> エスコン 東Ｐ -4.76 10/24 上期 -9.57
<4205> ゼオン 東Ｐ -4.75 10/30 上期 2.94
<8595> ジャフコＧ 東Ｐ -4.56 10/24 上期 -52.20
<2811> カゴメ 東Ｐ -4.49 10/29 3Q -47.65
<4229> 群栄化 東Ｐ -4.31 10/29 上期 5.15
<9081> 神奈交 東Ｐ -4.23 10/28 上期 -10.66
<6146> ディスコ 東Ｐ -4.21 10/29 上期 5.88
<2127> 日本Ｍ＆Ａ 東Ｐ -4.13 10/30 上期 43.09
<6752> パナＨＤ 東Ｐ -4.08 10/30 上期 -29.13
<7739> キヤノン電 東Ｐ -3.95 10/24 3Q -10.71
<9042> 阪急阪神 東Ｐ -3.57 10/30 上期 20.13
<4956> コニシ 東Ｐ -3.29 10/29 上期 -5.83
<2540> 養命酒 東Ｐ -3.15 10/30 上期 48.26
<3231> 野村不ＨＤ 東Ｐ -3.09 10/30 上期 -14.78
<9201> ＪＡＬ 東Ｐ -3.00 10/30 上期 34.72
<6305> 日立建機 東Ｐ -2.86 10/28 上期 11.87
<5911> 横河ブＨＤ 東Ｐ -2.79 10/29 上期 23.00
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした31日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
