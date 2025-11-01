―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から31日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.3　アイネス <9742>
　26年3月期の連結経常利益を従来予想の41億円→15億円(前期は36億円)に63.4％下方修正し、一転して58.4％減益見通しとなった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<6141> ＤＭＧ森精機 　東Ｐ 　 -20.77 　 10/30　　　3Q　　　134.70
<6807> 航空電子 　　　東Ｐ 　 -16.98 　 10/30　　上期　　　-41.67
<9742> アイネス 　　　東Ｐ 　 -16.58 　 10/28　　上期　　　　赤転
<2175> エスエムエス 　東Ｐ 　 -15.41 　 10/28　　上期　　　 16.73
<7419> ノジマ 　　　　東Ｐ 　 -11.91 　 10/30　　上期　　　 42.77

<6508> 明電舎 　　　　東Ｐ 　 -11.80 　 10/30　　上期　　　 82.10
<9629> ＰＣＡ 　　　　東Ｐ 　 -10.85 　 10/28　　上期　　　-14.35
<6301> コマツ 　　　　東Ｐ 　 -10.76 　 10/29　　上期　　　 -7.27
<9022> ＪＲ東海 　　　東Ｐ　　 -9.95 　 10/29　　上期　　　 26.89
<4661> ＯＬＣ 　　　　東Ｐ　　 -9.85 　 10/30　　上期　　　　8.34

<4221> 大倉工 　　　　東Ｐ　　 -8.13 　 10/30　　　3Q　　　 37.75
<3771> システムリサ 　東Ｐ　　 -8.13 　 10/28　　上期　　　 23.67
<6196> ストライク 　　東Ｐ　　 -8.09 　 10/30　本決算　　　 32.50
<7600> 日本ＭＤＭ 　　東Ｐ　　 -7.20 　 10/30　　上期　　　-80.42
<2491> Ｖコマース 　　東Ｐ　　 -7.16 　 10/28　　　3Q　　　-32.19

<9046> 神電鉄 　　　　東Ｐ　　 -7.13 　 10/29　　上期　　　 18.02
<4684> オービック 　　東Ｐ　　 -7.05 　 10/28　　上期　　　 17.29
<1934> ユアテック 　　東Ｐ　　 -7.03 　 10/29　　上期　　　 25.89
<7309> シマノ 　　　　東Ｐ　　 -7.00 　 10/28　　　3Q　　　-48.08
<6080> Ｍ＆Ａキャピ 　東Ｐ　　 -6.93 　 10/30　本決算　　　 32.40

<9697> カプコン 　　　東Ｐ　　 -6.86 　 10/29　　上期　　　 76.49
<1930> 北陸電工 　　　東Ｐ　　 -6.47 　 10/29　　上期　　　　3.25
<2359> コア 　　　　　東Ｐ　　 -6.44 　 10/28　　上期　　　 20.64
<2804> ブルドック 　　東Ｐ　　 -6.07 　 10/24　　上期　　　227.94
<6861> キーエンス 　　東Ｐ　　 -5.77 　 10/29　　上期　　　　7.26

<6798> ＳＭＫ 　　　　東Ｐ　　 -5.58 　 10/28　　上期　　　　赤転
<2212> 山パン 　　　　東Ｐ　　 -5.30 　 10/29　　　3Q　　　 12.16
<4204> 積水化 　　　　東Ｐ　　 -5.21 　 10/30　　上期　　　　1.68
<3199> 綿半ＨＤ 　　　東Ｐ　　 -5.04 　 10/27　　上期　　　 -7.91
<5461> 中部鋼鈑 　　　東Ｐ　　 -5.03 　 10/30　　上期　　　-81.63

<4063> 信越化 　　　　東Ｐ　　 -5.00 　 10/24　　上期　　　-17.07
<9663> ナガワ 　　　　東Ｐ　　 -4.92 　 10/27　　上期　　　　4.30
<7148> ＦＰＧ 　　　　東Ｐ　　 -4.80 　 10/30　本決算　　　 15.50
<8892> エスコン 　　　東Ｐ　　 -4.76 　 10/24　　上期　　　 -9.57
<4205> ゼオン 　　　　東Ｐ　　 -4.75 　 10/30　　上期　　　　2.94

<8595> ジャフコＧ 　　東Ｐ　　 -4.56 　 10/24　　上期　　　-52.20
<2811> カゴメ 　　　　東Ｐ　　 -4.49 　 10/29　　　3Q　　　-47.65
<4229> 群栄化 　　　　東Ｐ　　 -4.31 　 10/29　　上期　　　　5.15
<9081> 神奈交 　　　　東Ｐ　　 -4.23 　 10/28　　上期　　　-10.66
<6146> ディスコ 　　　東Ｐ　　 -4.21 　 10/29　　上期　　　　5.88

<2127> 日本Ｍ＆Ａ 　　東Ｐ　　 -4.13 　 10/30　　上期　　　 43.09
<6752> パナＨＤ 　　　東Ｐ　　 -4.08 　 10/30　　上期　　　-29.13
<7739> キヤノン電 　　東Ｐ　　 -3.95 　 10/24　　　3Q　　　-10.71
<9042> 阪急阪神 　　　東Ｐ　　 -3.57 　 10/30　　上期　　　 20.13
<4956> コニシ 　　　　東Ｐ　　 -3.29 　 10/29　　上期　　　 -5.83

<2540> 養命酒 　　　　東Ｐ　　 -3.15 　 10/30　　上期　　　 48.26
<3231> 野村不ＨＤ 　　東Ｐ　　 -3.09 　 10/30　　上期　　　-14.78
<9201> ＪＡＬ 　　　　東Ｐ　　 -3.00 　 10/30　　上期　　　 34.72
<6305> 日立建機 　　　東Ｐ　　 -2.86 　 10/28　　上期　　　 11.87
<5911> 横河ブＨＤ 　　東Ｐ　　 -2.79 　 10/29　　上期　　　 23.00

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした31日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

