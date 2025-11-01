ロッテ「M☆Splash！！2025 Last Revue」開催記念グッズを4日から先行受注販売
千葉ロッテマリーンズは12月20、21日にホテルスプリングス幕張・スプリングスホールにて開催される「M☆Splash！！2025 Last Revue」に先立ち、11月4日正午からマリーンズオンラインストアで「M☆Splash！！2025 Last Revue」開催記念グッズの先行受注販売を開始する。
球団公式チアパフォーマー「M☆Splash！！」2025シーズンメンバーでの最後のアイテムとなり、Tシャツやフェイスタオル、トートバッグなど計26商品が展開される。
＜「M☆Splash！！ 2025 Last Revue」開催記念グッズ商品一例＞フェイスタオル（集合デザイン）:2，500円、フェイタオル（単体デザイン:写真/ネーム 各23種）:2，500円、Tシャツ（集合デザイン/サイズ:S、M、L、XL）:4，600円、Tシャツ キッズ（集合サイズ/サイズ:130、150）:4，200円、背景付きアクリルスタンド（単体デザイン全23種）:1，600円、アクリルキーホルダー（全23種）:900円、ステッカー（全23種）:800円、シークレットミニ色紙（全23種）:900円。全て税込。販売はマリーンズオンラインストアで11月4日（火）12時00分より11月9日（日）23時59分まで先行受注販売を行う。