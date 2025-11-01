◇MLBワールドシリーズ第6戦 ブルージェイズ-ドジャース(日本時間11月1日、ロジャース・センター)

ブルージェイズはワールドシリーズ第6戦に敗戦。世界一の行方は日本時間2日に行われる最終第7戦にもつれることとなりました。

ブルージェイズのシュナイダー監督は「『第7戦』はスポーツ界で最高の言葉」と表現しながら、翌日の最終戦は総力戦になることを強調。先発起用を予定しているマックス・シャーザー投手についても「非常に信頼している。感情や状況をコントロールできる投手として、彼以上に適任はいません」と語ります。シャーザー投手の第3戦・第7戦への起用については、ワールドシリーズが始まる時点でもう告げていたそうで「すでに第7戦に向けて準備を進めていた。だから彼と明日の選手全員に対して、この上ない信頼を寄せている」と強調しました。

この日行われた第6戦では、最終回に無死2、3塁とサヨナラの好機をつかみましたが、走塁死なども絡みまさかの幕切れ。「とんでもない終わり方だった」と監督はこれを振り返りながらも、選手らの気持ちの切り替えのうまさに触れながら「明日は万全の態勢で臨む。全員が準備万全だ。明日は楽しいぞ。3時間か4時間か5時間か、大騒ぎで素晴らしい野球になるだろう。選手たちにはとにかく楽しんでほしい。ワールドシリーズ第7戦を本拠地で戦うんだ。他に必要なものはないだろう」と語りました。

さらに本拠地に集うファンに向けても「明日の夜、大声で騒いでください。我々は戦う準備はできている」とコメント。気合十分に会見に応じました。