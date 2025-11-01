決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】 … アドテスト、東電ＨＤ、日立 (10月24日～30日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から31日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.1 ＳＣＳＫ <9719>
26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終利益は前年同期比85.1％増の356億円に拡大し、通期計画の635億円に対する進捗率は56.1％に達し、5年平均の44.7％も上回った。
★No.2 住友電設 <1949>
26年3月期の連結経常利益を従来予想の190億円→223億円(前期は189億円)に17.4％上方修正し、増益率が0.5％増→17.9％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。
★No.5 住友理工 <5191>
26年3月期の連結最終利益を従来予想の205億円→212億円(前期は274億円)に3.4％上方修正し、減益率が25.2％減→22.7％減に縮小する見通しとなった。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<9719> ＳＣＳＫ 東Ｐ +33.18 10/29 上期 79.76
<1949> 住友電設 東Ｐ +27.43 10/30 上期 40.45
<6857> アドテスト 東Ｐ +27.15 10/28 上期 148.82
<6754> アンリツ 東Ｐ +25.80 10/30 上期 58.41
<5191> 住友理工 東Ｐ +21.38 10/30 上期 15.22
<6653> 正興電 東Ｐ +19.78 10/27 3Q 26.58
<2737> トーメンデバ 東Ｐ +19.49 10/30 上期 26.03
<9766> コナミＧ 東Ｐ +17.08 10/30 上期 28.26
<1944> きんでん 東Ｐ +15.24 10/28 上期 138.01
<4099> 四国化ＨＤ 東Ｐ +14.25 10/29 3Q 7.94
<9532> 大ガス 東Ｐ +13.43 10/30 上期 46.74
<9552> Ｍ＆Ａ総研 東Ｐ +12.12 10/30 本決算 18.49
<4373> シンプレクス 東Ｐ +11.25 10/30 上期 81.80
<5857> ＡＲＥＨＤ 東Ｐ +10.55 10/29 上期 65.26
<6701> ＮＥＣ 東Ｐ +10.29 10/29 上期 332.71
<6501> 日立 東Ｐ +9.65 10/30 上期 54.82
<9503> 関西電 東Ｐ +9.43 10/30 上期 -1.33
<9551> メタウォータ 東Ｐ +9.42 10/27 上期 黒転
<9501> 東電ＨＤ 東Ｐ +9.38 10/30 上期 12.56
<2914> ＪＴ 東Ｐ +9.31 10/30 3Q 22.99
<3064> モノタロウ 東Ｐ +9.07 10/30 3Q 22.72
<1946> トーエネク 東Ｐ +9.05 10/28 上期 47.34
<9889> ＪＢＣＣＨＤ 東Ｐ +8.92 10/30 上期 12.89
<7508> ＧセブンＨＤ 東Ｐ +8.11 10/30 上期 7.48
<4062> イビデン 東Ｐ +7.66 10/30 上期 9.39
<8014> 蝶理 東Ｐ +7.29 10/30 上期 -20.07
<4812> 電通総研 東Ｐ +7.00 10/30 3Q 17.20
<8174> 日ガス 東Ｐ +6.83 10/28 上期 108.79
<9267> Ｇｅｎｋｙ 東Ｐ +6.65 10/29 1Q 28.65
<4345> ＣＴＳ 東Ｐ +5.96 10/30 上期 21.66
<4462> 石原ケミ 東Ｐ +5.77 10/30 上期 -4.76
<4307> 野村総研 東Ｐ +5.77 10/30 上期 21.43
<4507> 塩野義 東Ｐ +5.61 10/27 上期 4.85
<4290> ＰＩ 東Ｐ +5.57 10/29 上期 18.23
<2317> システナ 東Ｐ +5.57 10/30 上期 46.52
<4528> 小野薬 東Ｐ +5.45 10/30 上期 9.74
<7102> 日車両 東Ｐ +5.35 10/28 上期 24.69
<3580> 小松マテーレ 東Ｐ +5.13 10/30 上期 10.37
<7984> コクヨ 東Ｐ +5.07 10/30 3Q 13.52
<6702> 富士通 東Ｐ +5.00 10/30 上期 257.34
<5471> 大同特鋼 東Ｐ +4.80 10/30 上期 0.21
<8060> キヤノンＭＪ 東Ｐ +4.52 10/24 3Q 6.08
<6995> 東海理 東Ｐ +4.28 10/30 上期 64.70
<4043> トクヤマ 東Ｐ +4.10 10/29 上期 39.23
<7250> 太平洋工 東Ｐ +4.05 10/27 上期 57.76
<9202> ＡＮＡＨＤ 東Ｐ +4.00 10/30 上期 -15.30
<2327> ＮＳＳＯＬ 東Ｐ +3.71 10/30 上期 3.81
<4552> ＪＣＲファ 東Ｐ +3.64 10/30 上期 黒転
<4151> 協和キリン 東Ｐ +3.57 10/30 3Q -33.04
<9020> ＪＲ東日本 東Ｐ +3.47 10/30 上期 -2.74
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした31日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
