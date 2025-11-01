―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から31日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.1　ＳＣＳＫ <9719>
　26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終利益は前年同期比85.1％増の356億円に拡大し、通期計画の635億円に対する進捗率は56.1％に達し、5年平均の44.7％も上回った。

★No.2　住友電設 <1949>
　26年3月期の連結経常利益を従来予想の190億円→223億円(前期は189億円)に17.4％上方修正し、増益率が0.5％増→17.9％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。

★No.5　住友理工 <5191>
　26年3月期の連結最終利益を従来予想の205億円→212億円(前期は274億円)に3.4％上方修正し、減益率が25.2％減→22.7％減に縮小する見通しとなった。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<9719> ＳＣＳＫ 　　　東Ｐ 　 +33.18 　 10/29　　上期　　　 79.76
<1949> 住友電設 　　　東Ｐ 　 +27.43 　 10/30　　上期　　　 40.45
<6857> アドテスト 　　東Ｐ 　 +27.15 　 10/28　　上期　　　148.82
<6754> アンリツ 　　　東Ｐ 　 +25.80 　 10/30　　上期　　　 58.41
<5191> 住友理工 　　　東Ｐ 　 +21.38 　 10/30　　上期　　　 15.22

<6653> 正興電 　　　　東Ｐ 　 +19.78 　 10/27　　　3Q　　　 26.58
<2737> トーメンデバ 　東Ｐ 　 +19.49 　 10/30　　上期　　　 26.03
<9766> コナミＧ 　　　東Ｐ 　 +17.08 　 10/30　　上期　　　 28.26
<1944> きんでん 　　　東Ｐ 　 +15.24 　 10/28　　上期　　　138.01
<4099> 四国化ＨＤ 　　東Ｐ 　 +14.25 　 10/29　　　3Q　　　　7.94

<9532> 大ガス 　　　　東Ｐ 　 +13.43 　 10/30　　上期　　　 46.74
<9552> Ｍ＆Ａ総研 　　東Ｐ 　 +12.12 　 10/30　本決算　　　 18.49
<4373> シンプレクス 　東Ｐ 　 +11.25 　 10/30　　上期　　　 81.80
<5857> ＡＲＥＨＤ 　　東Ｐ 　 +10.55 　 10/29　　上期　　　 65.26
<6701> ＮＥＣ 　　　　東Ｐ 　 +10.29 　 10/29　　上期　　　332.71

<6501> 日立 　　　　　東Ｐ　　 +9.65 　 10/30　　上期　　　 54.82
<9503> 関西電 　　　　東Ｐ　　 +9.43 　 10/30　　上期　　　 -1.33
<9551> メタウォータ 　東Ｐ　　 +9.42 　 10/27　　上期　　　　黒転
<9501> 東電ＨＤ 　　　東Ｐ　　 +9.38 　 10/30　　上期　　　 12.56
<2914> ＪＴ 　　　　　東Ｐ　　 +9.31 　 10/30　　　3Q　　　 22.99

<3064> モノタロウ 　　東Ｐ　　 +9.07 　 10/30　　　3Q　　　 22.72
<1946> トーエネク 　　東Ｐ　　 +9.05 　 10/28　　上期　　　 47.34
<9889> ＪＢＣＣＨＤ 　東Ｐ　　 +8.92 　 10/30　　上期　　　 12.89
<7508> ＧセブンＨＤ 　東Ｐ　　 +8.11 　 10/30　　上期　　　　7.48
<4062> イビデン 　　　東Ｐ　　 +7.66 　 10/30　　上期　　　　9.39

<8014> 蝶理 　　　　　東Ｐ　　 +7.29 　 10/30　　上期　　　-20.07
<4812> 電通総研 　　　東Ｐ　　 +7.00 　 10/30　　　3Q　　　 17.20
<8174> 日ガス 　　　　東Ｐ　　 +6.83 　 10/28　　上期　　　108.79
<9267> Ｇｅｎｋｙ 　　東Ｐ　　 +6.65 　 10/29　　　1Q　　　 28.65
<4345> ＣＴＳ 　　　　東Ｐ　　 +5.96 　 10/30　　上期　　　 21.66

<4462> 石原ケミ 　　　東Ｐ　　 +5.77 　 10/30　　上期　　　 -4.76
<4307> 野村総研 　　　東Ｐ　　 +5.77 　 10/30　　上期　　　 21.43
<4507> 塩野義 　　　　東Ｐ　　 +5.61 　 10/27　　上期　　　　4.85
<4290> ＰＩ 　　　　　東Ｐ　　 +5.57 　 10/29　　上期　　　 18.23
<2317> システナ 　　　東Ｐ　　 +5.57 　 10/30　　上期　　　 46.52

<4528> 小野薬 　　　　東Ｐ　　 +5.45 　 10/30　　上期　　　　9.74
<7102> 日車両 　　　　東Ｐ　　 +5.35 　 10/28　　上期　　　 24.69
<3580> 小松マテーレ 　東Ｐ　　 +5.13 　 10/30　　上期　　　 10.37
<7984> コクヨ 　　　　東Ｐ　　 +5.07 　 10/30　　　3Q　　　 13.52
<6702> 富士通 　　　　東Ｐ　　 +5.00 　 10/30　　上期　　　257.34

<5471> 大同特鋼 　　　東Ｐ　　 +4.80 　 10/30　　上期　　　　0.21
<8060> キヤノンＭＪ 　東Ｐ　　 +4.52 　 10/24　　　3Q　　　　6.08
<6995> 東海理 　　　　東Ｐ　　 +4.28 　 10/30　　上期　　　 64.70
<4043> トクヤマ 　　　東Ｐ　　 +4.10 　 10/29　　上期　　　 39.23
<7250> 太平洋工 　　　東Ｐ　　 +4.05 　 10/27　　上期　　　 57.76

<9202> ＡＮＡＨＤ 　　東Ｐ　　 +4.00 　 10/30　　上期　　　-15.30
<2327> ＮＳＳＯＬ 　　東Ｐ　　 +3.71 　 10/30　　上期　　　　3.81
<4552> ＪＣＲファ 　　東Ｐ　　 +3.64 　 10/30　　上期　　　　黒転
<4151> 協和キリン 　　東Ｐ　　 +3.57 　 10/30　　　3Q　　　-33.04
<9020> ＪＲ東日本 　　東Ｐ　　 +3.47 　 10/30　　上期　　　 -2.74

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした31日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース