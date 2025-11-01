タレントの藤本美貴（40）が1日、東京・早大で「人生は続くから私は“まいにち生き返る”学祭JACK2025 in 早稲田祭 藤本美貴トークショー」に出席。もしも、夫のお笑いコンビ「品川庄司」庄司智春（49）と大学の同級生だったら「絶対好きになってないと思いますよ！」と語る場面があった。

会場からの「ミキティー！」の呼びかけを受け笑顔で登場。大学生らとズボラあるあるや、恋愛観についてトークを展開した。

イベント後、取材に対応。夫の庄司と大学の同級生として出会っていたら「絶対好きになってないと思いますよ！」と即答。藤本と出会う前の庄司について「庄司さんはめちゃめちゃ遊んでたって言ってますし、周りの人からも“庄司は合コンが…”と聞いた」と明かし、「絶対好きになってなかったと思いますよ。どうせ遊んでるだろうしね。相手にしなかったと思います」と大笑いしていた。

500人以上の入る大講堂で行われたこの日のイベント。「こんなに大量の大学生と会うことはないよね〜、凄い楽しかった」と満面の笑み。3人の子供のママとして今後の子育てにつながる学びもあったようだ。遠距離を許せるという大学生の恋愛感には「凄くないですか…」と衝撃を受けたようで、自分が遠距離恋愛をしていたら離れている恋人を「信じられない！」と本音を口にした。「大人だなと思いました。大人だけどまだ子供っぽくて大学生が可愛かった」とほほえんだ。