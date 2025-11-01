今季限りで引退した元ロッテ・美馬学（39）の妻で女優のアンナ（38）が、1日までに自身のインスタグラムを更新。夫の引退に際して、改めて感謝の意を投稿した。

美馬は9月30日の引退試合で選手生活を終え、来季からロッテの2軍投手コーチに就任することが決まった。アンナは、夫を支えてくれたチーム、ファン、関係者に改めて感謝の意を示しつつ「私も美馬っちと出会って15年」と、長文で振り返った。

プロ野球選手だった美馬に対しては常々「無理をしないといけない時がくるまで 絶対無理しないでね」と伝えていたという。その理由についてアンナは、自身の学生時代の歌手経験を回想。「声が枯れるまで唄い 手術を繰り返し 薬を飲み続け 大好きな歌のはずなのに 泣きながら現場に向かうという毎日を過ごしていた時がありました」と、辛かった日々を振り返った。そのため「思いやりの塊のような美馬っち」に対して、無理しすぎないように諭していたのだと明かした。

ただ、それも難しいのがプロの世界だ。「無理してまでもやりたい時」と夫の決意を感じたアンナは、改めて引退試合の9月30日を回想。「強い強い意志をひしひしと感じ 胸が熱くなりました」とつづった。美馬は投げられない腕で最後まで全力投球したことで、右肘の腱を断裂。出術を受けることになった。引退試合で負傷してまで投げたのは異例ともいえるが、アンナは「腱断裂しながらも腕を振り続ける彼の姿は今までのどの姿よりも私にはカッコ良くキラキラ輝いて見えました」と振り返った。

さらに美馬との思い出も告白。

「東北楽天ゴールデンイーグルス時代の背番号「31番」から「15番」に変わる際も、今は亡き美馬ママの誕生日が1月5日だったということもあり最後の親孝行だからと亡くなる直前に「15番」に変更したり…」

「千葉ロッテマリーンズに移籍する際も、息子を出産しお手手の衝撃から立ち直れず毎日泣いていた私の為に私が実家の近くで子育てできるようにと慣れ親しんだチームを離れる決断をしてくれたり…」

「引退を決めた時も子供達や私達家族自分がお世話になった全ての方々に引退試合を見せてあげたいと言ってくれたり…」

夫の優しい気持ちに心が洗われたという。そんな美馬が、引退後は自分の体を気遣うことを願ったアンナだが、2軍投手コーチとして選手の体を第一に考える「仕事」に就いたことに「次なるステージもまた誰かの為になる選択を彼は選びました。ベテランと呼ばれる選手の皆様が1年でも長く現役を続けられるように… 若手の選手の皆様がどんな時も前を向いて羽ばたいていけるように… 怪我やリハビリをしている選手の皆様が1日でも早く回復に向かえるように…」と、気持ちを理解した。

最後に改めて周囲に感謝の気持ちを示したアンナは、夫に対しても感謝しつつ「これからの新しいステージが美馬っちの幸せと笑顔で溢れることを心から願っています」と支える決意を示していた。

かなりの長文となったが、愛の詰まったメッセージ。ファンからも「愛が伝わりました」「朝からウルっときてしまいました」「きっといい指導者になりますよ コレからも美馬っち家族応援してます」などの声が集まっていた。