¡Ú¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Û»³ËÜÍ³¿¤ò¹¶Î¬¤Ç¤¤º¤Ë·èÃå¤ÏÂè£·Àï¤Ø¡¡£³£²Ç¯¤Ö¤êÀ¤³¦°ì¤Þ¤Ç¤¢¤È£±¾¡¡Ä
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï£³£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£±·î£±Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥È¥í¥ó¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£×£Ó¡ËÂè£¶Àï¤Ë£±¡½£³¤ÇÇÔ¤ì¡¢ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï£³¾¡£³ÇÔ¤Î¥¿¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£À¤³¦°ì¤ò¤«¤±¤¿Âè£·Àï¤ÏÍâ£±Æü¡ÊÆ±£²Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥í¥¸¥ã¡¼¥º¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ÅÁ²È¤ÎÊõÅá¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÀ¸Ì¿Àþ¤È¤¹¤ëÀèÈ¯±¦ÏÓ¥¬¥¦¥¹¥Þ¥ó¤Ï½é²ó¡¢ÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¤¤À¼±ç¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¡¢¥¹¥ß¥¹¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ò»°¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë´°àú¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¤ë¡££²²ó¤â£´ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ù¥Ã¥Ä¤ò»°¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢£Ô¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢¥Þ¥ó¥·¡¼¤ò¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¤Ìµ¼ºÅÀ¡£¤È¤³¤í¤¬£³²ó¡¢Æó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¥¹¥ß¥¹¤Ëº¸ÍãÀþ¤ØÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó£±ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÆó»àËþÎÝ¤«¤é¥Ù¥Ã¥Ä¤Ëº¸Á°£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òµö¤·£°¡½£³¡£Ãæ·Ñ¤·¤¿ÊÆ£Æ£Ï£Ø¤Î²òÀâ¼Ô¤Ï¡¢£²¥¹¥È¥é¥¤¥¯ÌÜ¤«¤é¡Ö£³µåÂ³¤±¤Æ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÇÛµå¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤¹¤ë°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÂÇÀþ¤Ï¤½¤ÎÎ¢¡¢Ãæ£µÆü¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤ò¹¶¤á¤¿¡£ÀèÆ¬¥Ð¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬º¸ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È°ì»à¸å¡¢¥Ò¥á¥Í¥¹¤ÎÆó¥´¥í¤ÇÁö¼Ô¤Ï»°ÎÝ¤Ø¡£¤³¤³¤ÇÂÇÀÊ¤Ï¥¹¥×¥ê¥ó¥¬¡¼¡£Âè£³Àï¤Ç±¦ÏÆÊ¢¤òÄË¤á¤ÆÅ¨ÃÏ¤Ç¤Î£²»î¹ç·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬ËÜµòÃÏ¤Î¤³¤Î»î¹ç¤ÇÉüµ¢¤·¤¿¡££³¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¤Î£´µåÌÜ¡¢³°³Ñ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢£¹£²¥Þ¥¤¥ë¤Î¥«¥Ã¥¿¡¼¤òÂÇµåÂ®ÅÙ£±£°£¹¡¦£¸¥Þ¥¤¥ë¤ÎÄËÎõ¤Ê¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÇÃæ·ø±¦¤ËÃÆ¤ÊÖ¤·¡¢»°Áö¤¬À¸´Ô¡££±¡½£³¤È¤·¤¿¡£
¡¡£Æ£Ï£Ø¤Î²òÀâ¼Ô¤Ï¡ÖÈà¤Ï¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤òÂçÎÌ¤Ë½Ð¤½¤¦¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ê¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤Ë¡Ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Ç¤¤¿»þ¤Î´¶¿¨¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¶õ¿¶¤ê¤·¤¿»þ¤È¤Ï±ÀÅ¥¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ê»³ËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ë£³ÅÀº¹¤Ï·èÄêÅª¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤ÊÆÀÅÀ¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢ÆÀÅÀ¤Ï¤³¤Î£±ÅÀ¤À¤±¤Ç»³ËÜ¤ò¹¶Î¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ£¹²ó¤Ë£³ÈÖ¼ê¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤«¤éÀèÆ¬¥«¡¼¥¯¤¬»àµå¤Ç½ÐÎÝ¡£ÂåÁö¥¹¥È¥í¡¼¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£Â³¤¯¥Ð¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬Ãæ±Û¤¨¤ØÆóÎÝÂÇ¡£ÂÇµå¤¬¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¶´¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë°ìÁö¤ËÂ³¤¡¢¥Ð¡¼¥¸¥ã¡¼¤âÀ¸´Ô¡¢£³¡½£³¤ÎÆ±ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¥¨¥ó¥¿¥¤¥È¥ëÆóÎÝÂÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç£´ÈÖ¼ê¤Î±¦ÏÓ¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤¬ÅÐÈÄ¡££¸ÈÖ¥¯¥ì¥á¥ó¥È¤¬½éµå¡¢Æâ³Ñ¹â¤á¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤òÂÇ¤Ã¤Æ°ìÈô¡£¥Ò¥á¥Í¥¹¤Ï£²µåÌÜ¤òÂÇ¤Ã¤Æº¸Èô¡¢Èô¤Ó½Ð¤·¤¿ÆóÁö¥Ð¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÏÌá¤ì¤ºÊ»»¦ÂÇ¤È¤Ê¤ê¡¢»î¹ç½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤ËÅ·¹ñ¤«¤éÃÏ¹ö¤À¡£
¡¡·èÃå¤ÏÂè£·Àï¤Ë»ý¤Á±Û¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ç®Îõ¤Ê±þ±ç¤ÏÂç¤¤Ê¥×¥é¥¹¤À¡££³£²Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀ¤³¦°ì¤òËÜµòÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç·è¤á¤ë¡£