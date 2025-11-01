お笑いコンビ、サンドウィッチマンが1日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜午前1時）に出演。相次ぐクマ被害について語った。

オープニングで伊達みきお（51）は「クマの被害が多いね。ここ毎日あるでしょ。うちの実家の近くでも出てるんだから。あり得ないからね」と驚いた。人身被害が続く秋田県では、鈴木健太知事が自衛隊派遣を要望。富澤たけしが「自衛隊、クマの訓練なんかしてないでしょ」と懸念を示すと、伊達は「してないけど、もう強い人たちだから。自治体じゃ、もう無理よ。最後のとりでですけどもね。それぐらいの状況なの」とし、「散歩とか行きづらくなってる状況じゃない？そしたら無理ですよ、自治体では。こんな経験ないんだから」と深刻さを訴えた。

動物愛護の観点からクマの駆除に批判的な人もいるが、伊達は「さすがに抗議の電話なんかは減ってきてるんでしょ？こんだけ毎日ニュースでやって、何人も亡くなってさ。今抗議してるやつは超人ごとだからね、そいつ。何も知らないでしょ？」とバッサリ。「ライオンとか虎と一緒じゃん。人食べちゃってるわけだから。ライオンとかいるんだよ、虎が散歩してると。おっそろしい」と危険性を表現すると、富澤も「っていうことですからね」と同意した。

伊達は「あり得ないことが起こる世の中だからね。対策はしないといけないですよ。国会ももちろん、外遊、外交も大事ですけど、国にクマ対策してもらわないとな」と話していた。