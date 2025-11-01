朝ドラ「ばけばけ」ヒロイン・高石あかり、スタッフへのサプライズプレゼント公開「販売してほしい」「イラスト可愛すぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/11/01】NHK連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）で主演を務める女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が10月31日、自身のInstagramを更新。「ばけばけ」スタッフへのサプライズプレゼントを公開した。
【写真】「ばけばけ」ヒロイン「可愛すぎる」直筆イラスト入りプレゼント
高石は「ハッピーハロウィンです ばけばけオリジナルパーカーとチョコを作り、スタッフの皆さんにサプライズしました」とドラマスタッフへサプライズプレゼントをしたことを報告。「セツさん八雲さん風ヘビとカエルと新たにしじみの妖怪を生み出しました」と綴り「BKBK」と書かれたしじみの妖怪の絵や、しじみの妖怪が胸にプリントされた黒いパーカー、チョコレートの写真を公開した。
この投稿に、ファンからは「イラスト可愛すぎる」「販売してほしい」「パーカー着てばけばけファミリー入りたい」「しじみの妖怪キュート」「サプライズ素晴らしい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆高石あかり「ばけばけ」スタッフへプレゼント
◆高石あかりの投稿に反響
