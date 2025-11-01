CANDY TUNE立花琴未、ガーリーなミニ丈コーデであざとい表情【サツコレ2025A/W】
【モデルプレス＝2025/11/01】7人組アイドルグループ・CANDY TUNE（キャンディーチューン）の立花琴未が11月1日、北海道立総合体育センター（北海きたえーる）で開催されたファッションイベント「SAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER」（以下「サツコレ」）に出演した。
【写真】カワラボ、話題のメンバーが圧巻スタイル披露
立花はリボンをあしらった淡いブルーのアウターにミニ丈のスカートを合わせ、花柄のバブーシュカを被ったガーリーなスタイルで登場。ランウェイトップでは手に持っていたテディベアから顔を覗かせ、あざとい表情で会場から歓声を浴びた。
今をときめくモデルやアーティスト、そして地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。23回目を迎える今回は「ICE MONSTER」をテーマに、なごみ、希空、とうあ、OCTPATH・西島蓮汰、CANDY TUNEらが出演。MCはフォーリンラブ・バービー、ABEMAアナウンサー・西澤由夏が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
