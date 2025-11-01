堺市はこのほど、大阪・関西万博に参加していたポルトガル政府観光局と連携し、同国パビリオンで使用された船舶用ロープやネットを再利用したアート作品が堺市内で制作されることを発表した。作品は、ポルトガル出身の芸術家、ヴァネッサ・バラガン氏が同国パビリオン内で制作を開始したもの。１０月１３日の万博閉幕に伴い、制作の場を堺市内に移し、引き続き制作する運びとなった。この様子は４日から一般公開され、完成後には作品の一部が堺市に寄贈される予定。

堺とポルトガルと言えば、国際交易で栄えた中世に、ポルトガル人らが伝えた鉄砲の一大生産地となったことなどで知られている。また、１９７０年に開催された大阪万博のポルトガルパビリオンに出展されていたジョルジ・ヴィエイラ作の彫刻「東と西の接点」が万博終了後に寄贈された。この作品は現在、市内のザビエル公園に設置され、ポルトガルとの歴史的なつながりを伝えている。

・日時：４日から６日午後１時から４時

・場所：元堺消防署２階（堺市堺区市之町西１の１の２７）。南海本線・堺駅から南東へ約７００メートル

・作品名：「Ｏｃｅａｎｏ」。パビリオンで使用された船舶用ロープやネットを再利用したアート作品で、ポルトガルと日本をつなぐ海を象徴し、文化と持続可能性の対話を表現した作品となる予定