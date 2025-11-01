広島が前半に3ゴール

国内三大タイトルの1つであるルヴァン杯は11月1日、国立競技場で決勝戦が行われ、サンフレッチェ広島が柏レイソルを3-1で下し優勝を果たした。

試合後には大会MVPが発表され、広島DF荒木隼人が選ばれた。

試合は互いにチャンスを作りオープンな展開が続くなか前半25分に動く。広島が敵陣右サイドからDF中野就斗がロングスローを入れると、混戦の状況でDF荒木隼人が競り勝ち頭でネットを揺らした。

さらに同38分、敵陣ペナルティーエリア外やや右寄りの好位置でFKを獲得した広島。MF東俊希が左足で蹴ったボールは華麗な弧を描き、柏GK小島亨介の手をかすめながらネットに吸い込まれた。広島は同アディショナルタイムにも再びロングスローからDF佐々木翔がすらしてFWジャーメイン良が蹴り込み3点リードで折り返した。

後半反撃に出たい柏は頭からMF小西雄大、MF仲間隼斗、FW細谷真大を同時投入。柏がボールを握る展開が続くと同36分、スルーパスに抜け出した細谷が左足で流し込み1点を返す。その後も柏が押し込む展開が続くも試合はそのまま終了し、広島が柏を3-1で下し優勝を果たした。

試合後にはこの試合のMVPが発表され先制弾を決め、柏の攻撃を1失点でしのいだ荒木が輝いた。荒木は表彰台で名前を呼ばれると「中野ありがとう」と、ロングスローからアシストをした中野に感謝の言葉を述べ、チームメートに囲まれながら優勝を喜び、最後は「ヤバいっすよ」と広島サポーターの笑いも誘った。（FOOTBALL ZONE編集部）