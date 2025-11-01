ワールドシリーズ第6戦は左飛＆走者戻れずで試合終了

米大リーグ・ドジャースは10月31日（日本時間11月1日）、カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第6戦に3-1で勝利。通算3勝3敗で2年連続の世界一に逆王手をかけた。9回に一打同点のピンチを迎えたものの、左翼を守るキケ・ヘルナンデスが神プレー。一方で痛恨の判断ミスを犯した選手の言葉も紹介されている。

2点リードの9回、ドジャースは佐々木朗希投手が8回から続投し、無死二、三塁のピンチを招いて降板した。4番手のグラスノーがマウンドに上がり、クレメントを一飛に打ち取り1死。さらにヒメネスを浅い左飛に仕留めた際、事件は起きた。

浅い打球に二走のバーガーが帰塁できず、キケ・ヘルナンデスは勢いのまま二塁にランニングスローしアウトに。ブルージェイズのベンチはチャレンジしたが判定は変わらず試合は終わった。MLB公式サイトのブルージェイズ番キーガン・マシソン記者は試合後、自身のXで痛恨の判断ミスを犯したバーガーの様子を伝えた。

「アディソン・バーガーは、ベースから積極的に攻めようとしたが、それを『読みが悪かった』とした」

マシソン記者はこの判断について「彼は、打球がショートを越えるだろうと予想していたが、センターの手前で落ちる可能性もあった」と避けられないものだったとの見解だ。



（THE ANSWER編集部）