「東京六大学野球、早大５−３慶大」（１日、神宮球場）

「１番・中堅」で出場していた慶大・丸田湊斗外野手（２年・慶応）がアクシデントに見舞われた。

１−２の八回１死満塁で寺尾が放った飛球を捕球しようと、頭からつっこむような形でフェンスに激突。そのまま倒れ込んだ。

グラウンドにはすぐさま担架が運び込まれ、堀井監督が駆け寄った。早大・小宮山監督も中堅付近まで歩み寄り心配そうに見つめた。

その後、担架でベンチへ運ばれ、代わりに渡辺憩が入り一塁へ。左翼・小原に替わって横地が中堅へ、一塁の今津が左翼へ入った。

試合後、堀井監督は「フェンスに直撃したのかなと心配したんですけど、脚でした。ジャンプした瞬間に両足がつったんだと思います。直後は首とか頭は問題ないとハッキリと言っていたので」と状態を説明した。

また、三回にけん制で一塁へ帰塁後、負傷交代した吉開鉄朗捕手（３年・慶応）については「（左目を押さえ）まぶたが腫れていたので何かが当たった。それがボールなのか（土などなのか）。異物が見えるということだったので、じゃあ、やめておこうと」と話した。