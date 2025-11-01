石川県穴水町出身の元小結・遠藤が現役を引退し、年寄・北陣を襲名しました。

敢闘賞1回、殊勲賞1回、そして技能賞は4回と、四つ相撲の魅力を余すところなく見せてくれた名力士が現役生活にピリオドを打ちます。

遠藤は、アマチュア時代から大きな期待を集めていた力士でした。大学4年生のとき、自らの強さの秘密について語る姿はのちの活躍を感じさせるものがありました。

※2013年の取材をもとにした記事です。

かつては元横綱・輪島も 阿佐ヶ谷での大学時代で左四つの「勝ちパターン」を確立

立ち合いから素速く自分十分の左四つに。遠藤選手が確立した「勝ちパターン」です。

遠藤選手が所属する日本大学相撲部。

48人の部員は東京、阿佐ヶ谷の寮で寝泊まりし、稽古に励んでいます。角界にも多くの力士を輩出し、その筆頭格にあげられるのは七尾市出身の元横綱・輪島です。

キャプテンとして名門大学の相撲部を引っ張ってきた遠藤選手。そのキャプテンシップは、高校時代にも発揮されていました。

「俺がなんとかしてやる」 高校時代から見せていたキャプテンシップ

2008年の高校相撲金沢大会。金沢学院東高校のキャプテンだった遠藤選手は決勝の大一番で勝利し、団体戦初優勝の悲願を果たしました。

遠藤聖大選手（高校3年生のころ）「2人で1点取ってきてくれって。（残りの1勝は）俺がなんとかしてやるとみんなに言ってたので。チームで勝とうって、助け合ってチームで勝つしかないと思ったので」

2012年には全日本相撲選手権で優勝し、「アマチュア横綱」の称号を手にしました。国体の個人戦に続く2冠を達成していて、角界入りとなれば幕下10枚目格と、関取目前の地位で初土俵を踏むことになります。

遠藤聖大選手（大学4年生のころ）「（アマチュア横綱になって）最初はけっこう余韻に浸っていたんですけど、ちょっとずつ、もう余韻には浸ってないですね。切り替えはできているので。年も変わったことですし」

大学相撲で変わったこだわり 「勝ったやつが強い」

小学1年生で相撲を始め、高校までは「きれいな勝ち方」にこだわっていた遠藤選手。しかし、大学では勝利に対してよりどん欲になったと言います。その表れのひとつが、四つ相撲に磨きをかけたことでした。

遠藤聖大選手「高校のときは勝ち方にこだわっていたが、大学の最初も勝ち方にはこだわっていたんですけど、途中で勝ち方にこだわっても勝たないと意味がない。勝ったやつが強いという気持ちになったので。勝ちへの意識は高まっていますかね。大学2年生の途中から四つに自信も持ってきて四つに力を入れるようになってきた」

食べるのも稽古のうち。

練習のあとは部員全員で食事の時間です。高校の後輩でもある1学年下の川端翔伍選手（現大翔丸）らと箸を進めます。「他愛のない話」も盛り上がります。

遠藤聖大選手「定年したら（家業の）カキ養殖したいわ。家のカキ養殖手伝いてぇ、定年になったら」

川端翔伍選手「自分も定年したら、そこ働きにいきます」

遠藤聖大選手「船が…沈む」

川端翔伍選手「私生活にしても、相撲に対してもきっちりしていて、見習える先輩です」

遠藤聖大選手「まぁその通りですね。間違ってないです。何も間違っていないです…とは言えずに。ありがたいですね」

支えられて… 自分の強さの理由を知る遠藤 その後の土俵は“正々堂々”と

日大相撲部は、キャプテンだけ一人部屋です。

遠藤聖大選手「きちっとしてないといやというか。Tシャツとかパンツとか靴下とか入れる位置とか入れ方とかは、たぶん10年間変わっていないですね」

角界入りが間近ななか、「なぜ強いのか」との問いには、自分の言葉でしっかりと答えました。

遠藤聖大選手「（質問が）けっこうアバウトっすね。強い？強くないっすよ、本当に。いろんな人に支えられて支えられて立っているとう感じだと思う。努力だけは欠かさずにやっていきたいな。後輩、同級生に支えられてこれだけの成績。大丈夫だ」

自分の強さのわけを知るアマチュア最強の男。周囲への感謝の気持ち胸に角界へ飛び込みました。

遠藤といえば、体にはサポーターなど「白いもの」をほとんど身に着けなかった印象が残ります。正々堂々の左四つからの四つ相撲でファンを魅了した人気力士が、土俵を去ります。