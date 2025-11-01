【台風情報】11月ですが…「熱帯低気圧」（台風のたまご）が発生 今後「台風」に発達する見込み 今後の進路は？全国各地の16日間天気シミレーション【気象庁 11月1日正午発表】
気象庁は、きょう（１日）正午にカロリン諸島で「熱帯低気圧」が発生したと発表しました。
【画像をみる】今後16日間の全国各地の天気シミュレーションはこちらから
熱帯低気圧は１時間に２０キロの速さで北西に進んでいて、中心気圧は１００６ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルとなっています。
今後の進路は【画像①】の通りです。
今後の進路は？
熱帯低気圧の中心は、
あす（２日）午前０時にはフィリピンの東
中心気圧は１００４ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１５メートル、
最大瞬間風速は２３メートル
中心気圧は１０００ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートル
あさって（３日）午前９時にはフィリピンの東
中心気圧は９９８ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２０メートル、
最大瞬間風速は３０メートル
４日午前９時にはフィリピンの東
中心気圧は９９０ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２５メートル、
最大瞬間風速は３５メートル
５日午前９時にはスル海
中心気圧は９８０ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３０メートル、
最大瞬間風速は４５メートル
６日午前９時には南シナ海
中心気圧は９７５ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３５メートル、
最大瞬間風速は５０メートル
が予想されています。
各地の天気への影響は？16日間の天気シミュレーション
札幌・仙台・東京・愛知・大阪・広島・福岡・那覇の16日間天気シミレーションは【画像②～⑨】の通りです。
今後の情報に注意してください。