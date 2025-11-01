気象庁は、きょう（１日）正午にカロリン諸島で「熱帯低気圧」が発生したと発表しました。

【画像をみる】今後16日間の全国各地の天気シミュレーションはこちらから

熱帯低気圧は１時間に２０キロの速さで北西に進んでいて、中心気圧は１００６ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルとなっています。

今後の進路は【画像①】の通りです。

今後の進路は？

熱帯低気圧の中心は、



あす（２日）午前０時にはフィリピンの東

中心気圧は１００４ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１５メートル、

最大瞬間風速は２３メートル





各地の天気への影響は？16日間の天気シミュレーション

あす（２日）正午までには台風になりフィリピンの東中心気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルあさって（３日）午前９時にはフィリピンの東中心気圧は９９８ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートル４日午前９時にはフィリピンの東中心気圧は９９０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２５メートル、最大瞬間風速は３５メートル５日午前９時にはスル海中心気圧は９８０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートル６日午前９時には南シナ海中心気圧は９７５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メートルが予想されています。

札幌・仙台・東京・愛知・大阪・広島・福岡・那覇の16日間天気シミレーションは【画像②～⑨】の通りです。

今後の情報に注意してください。