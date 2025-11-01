広島が3年ぶりルヴァン杯制覇！ 主将・佐々木翔「五つ目の星ありがとう！」
柏レイソルと対戦した広島は、25分に中野就斗のロングスローに荒木隼人が頭で合わせて先制し、38分に東俊希の直接フリーキックでリードを広げる。前半終了間際には再び中野がロングスローを放り込むと、佐々木がコースを変えたボールにジャーメイン良が合わせて3点目を奪い、3−1で勝利した。
広島からも多くのサポーターが『国立競技場』に詰めかけた。キャプテンは最後に「五つ目の星ありがとう！」と優勝まで支えたサポーターへ感謝を叫んだ。
【ゴール動画】東俊希の見事なFKさく裂！ 柏vs広島
2025 JリーグYBCルヴァンカップ🏆— フジテレビサッカー (@cxfootball) November 1, 2025
🟡柏レイソル 🆚 サンフレッチェ広島🟣
⏰前半25分🟣サンフレッチェ広島
右サイド中野就斗のロングスロー→荒木隼人が頭で合わせ先制ゴール！
🟡柏レイソル 0️⃣-1️⃣ サンフレッチェ広島🟣#ルヴァンカップ決勝
📺フジテレビ系列で放送中！👀@REYSOL_Official… pic.twitter.com/lN7xe2NCgE
2025 JリーグYBCルヴァンカップ🏆— フジテレビサッカー (@cxfootball) November 1, 2025
🟡柏レイソル 🆚 サンフレッチェ広島🟣
⏰前半38分🟣サンフレッチェ広島
東俊希がゴール正面のFKを右隅に決め追加点！
🟡柏レイソル 0️⃣-2️⃣ サンフレッチェ広島🟣#ルヴァンカップ決勝
📺フジテレビ系列で放送中！👀@REYSOL_Official@sanfrecce_SFC@J_League pic.twitter.com/hWSoJYHZCa
2025 JリーグYBCルヴァンカップ🏆— フジテレビサッカー (@cxfootball) November 1, 2025
🟡柏レイソル 🆚 サンフレッチェ広島🟣
⏰前半アディショナルタイム🟣サンフレッチェ広島
右サイド中野就斗のロングスロー→ニアで佐々木翔が頭で流して→ジャーメイン良の左足ボレーで3点目！
🟡柏レイソル 0️⃣-3️⃣ サンフレッチェ広島🟣#ルヴァンカップ決勝… pic.twitter.com/of1G45WH6x
2025 JリーグYBCルヴァンカップ🏆— フジテレビサッカー (@cxfootball) November 1, 2025
🟡柏レイソル 🆚 サンフレッチェ広島🟣
⏰後半36分🟡柏レイソル
小屋松知哉のパスに反応した細谷真大が反撃のゴール！🟡柏レイソル 1️⃣ - 3️⃣サンフレッチェ広島🟣#ルヴァンカップ決勝
📺フジテレビ系列で放送中！👀@REYSOL_Official@sanfrecce_SFC@J_League pic.twitter.com/BnC5YRhV9z