広島が3年ぶりルヴァン杯制覇！　主将・佐々木翔「五つ目の星ありがとう！」

　2025JリーグYBCルヴァンカップを制したサンフレッチェ広島のDF佐々木翔が、勝利の喜びを語った。

　柏レイソルと対戦した広島は、25分に中野就斗のロングスローに荒木隼人が頭で合わせて先制し、38分に東俊希の直接フリーキックでリードを広げる。前半終了間際には再び中野がロングスローを放り込むと、佐々木がコースを変えたボールにジャーメイン良が合わせて3点目を奪い、3−1で勝利した。

　体を張った守備で3年ぶり2度目の頂点に導いた佐々木は、3年ぶり2度目の大会制覇に「最高です！　率直に嬉しいです」と歓喜の声。「1失点はありましたけど、前半から素晴らしい戦いを見せられたと思います」とチームの堅守を誇り、明暗を分けたセットプレーについても「僕らのチームとしての強みで、本当にチームとしての狙い。年間通してやってきたものが形になってよかったです」と振り返った。

　広島からも多くのサポーターが『国立競技場』に詰めかけた。キャプテンは最後に「五つ目の星ありがとう！」と優勝まで支えたサポーターへ感謝を叫んだ。


