花創作家、シャンソン歌手として活動している志穂美悦子（70）が1日、東京・柴又で開催中の「寅さんサミット2025」の開会式に出席した。

1986年に公開された第37作目「男はつらいよ 幸福の青い鳥」でマドンナを務めた志穂美は、集まった寅さんファンに「おかえり！」と出迎えられると「寅さんの生まれたところに来るのは40年ぶり。タイムスリップしている感じです。呼んでいただいてありがとうございます」と感謝していた。

俳優の千葉真一さんが設立したジャパンアクションクラブ（JAC）出身の志穂美。出演依頼がある2年ほど前に、映画「上海バンスキング」を撮るため、神奈川・大船にある撮影所を訪れていたといい「ここで寅さんを撮っているのか。いつかここに（寅さんの）マドンナで呼んでもらえるようになりたいと心に決めていた」と思いを明かした。

吉報が届いた際は「やったー。やったー！！って、ガッツポーズを100回ぐらいしました。本当にうれしかった」と当時を振り返っていた。

映画では、寅さんがかつて親交があった旅芸人一座の座長の娘・美保を好演。父の死をきっかけに、寅さんを訪ねて福岡から上京し、画家を目指す青年・健吾と恋に落ちる。

恋の相手を演じたのは同作の公開翌年に結婚した夫で歌手の長渕剛（69）。渥美清さんと、志穂美と長渕が顔を合わせる団子屋の場面では「この若い子をなんとかしてやろうという、渥美さんの温かさを終始感じました」と回想した。

長渕は山田洋次監督（94）や渥美さんにも物怖じすることなく思ったことをどんどん提案していたそう。

「現場では、渥美さんのアドリブもありましたし、“あの方”もあの方もアドリブをしていて、よく合うなと思って見ていました」と苦笑い。

志穂美は同作の撮影前に、TBSドラマ「親子ゲーム」でも共演していたが「ドラマの時にはない大変さがあった」としみじみ。だが、映画の撮影後に長渕のライブを鑑賞した際、「この人はセンターに立つ人なんだ」と開眼。人を引きつける唯一無二の魅力があることに気がついたという。

アクション畑出身の志穂美にとって「寅さんは、私にとって映画の、映像の故郷」と感慨。式典の前には同シーンを撮影をした帝釈天の参道にある飲食店「郄木屋老舗」に足を運んだといい、「寅さんの歴代の写真が飾ってあって、すごい作品にさせていただいたんだなと改めて感じました」と思いを明かした。

トークショーの後は、シャンソン歌手・鬼無里まりとしてエディット・ピアフの「愛の讃歌」を披露。劇中とはまた違う表現に大きな拍手を集めていた。

10月29日に70歳の誕生日を迎えた。イベント後にスポニチの単独取材に応じた志穂美は「自分が70歳になったことにびっくりしています。でも70年の経験は宝。71歳の人には負けるけれど、経験した全てのことを、歌に乗せて言葉を伝えていきたい」とエネルギッシュに語った。

イベントは今回で11回目。2日にも映画の舞台となった柴又周辺で行われる。